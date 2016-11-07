Состав УрО РАН обновился почти на треть

Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

В Москве, в Российской академии наук завершились самые масштабные за всю историю РАН выборы академиков и членов-корреспондентов. В целом состав академиков РАН обновился практически на четверть. В Уральском отделении 11 учёных стали академиками и 21 — членкорами РАН.

Прежде выборы новых членов РАН проходили раз в два года. Однако последние пять лет они не проводились в связи с реформой, в ходе которой произошло объединение РАН с Российской академией медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных наук. За это время освободилось много вакансий.

— Произошло также омоложение состава РАН: половина вакансий членкоров и треть вакансий действительных членов Академии выделялись с ограничением возраста. Конкурс был порядка пяти человек на место, — рассказал председатель УрО РАН Валерий Чарушин.

По его словам, состав УрО РАН изменился гармонично: в региональном отделении представлены практически все направления наук. Примерно половина вновь избранных — представители академических институтов, вторая половина — представители вузов.

— Наши учёные не только заполнили все уральские вакансии, но и заняли часть вакансий, выделенных на центральную часть страны. Это успех, признание достижений уральской научной школы. Для сравнения: на прошлых выборах членами РАН стали 16 уральских учёных, то есть в два раза меньше, — подчеркнул Валерий Чарушин.

Процедура выборов была непростой и достаточно длительной, о конкурсе было объявлено ещё в середине апреля.

— В течение полугода кандидаты представляли свои исследования на научных сессиях, отраслевых и общих собраниях. Случайным людям пройти через такое сито невозможно, — отметил член-корреспондент РАН, заместитель директора Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН Анатолий Ринкевич.

Академиками и членкорами УрО РАН являются 92 учёных, в поле научных интересов которых информационные, молекулярные, а также нанотехнологии, медицина и многие другие темы.