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Состав УрО РАН обновился почти на треть

7 ноября 2016, 18:20 / Общество
Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №207 от 08.11.2016 

В Москве, в Российской академии наук завершились самые масштабные за всю историю РАН выборы академиков и членов-корреспондентов. В целом состав академиков РАН обновился практически на четверть. В Уральском отделении 11 учёных стали академиками и 21 — членкорами РАН.

Прежде выборы новых членов РАН проходили раз в два года. Однако последние пять лет они не проводились в связи с реформой, в ходе которой произошло объединение РАН с Российской академией медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных наук. За это время освободилось много вакансий.

— Произошло также омоложение состава РАН: половина вакансий членкоров и треть вакансий действительных членов Академии выделялись с ограничением возраста. Конкурс был порядка пяти человек на место, — рассказал председатель УрО РАН Валерий Чарушин.

По его словам, состав УрО РАН изменился гармонично: в региональном отделении представлены практически все направления наук. Примерно половина вновь избранных — представители академических институтов, вторая половина — представители вузов.

— Наши учёные не только заполнили все уральские вакансии, но и заняли часть вакансий, выделенных на центральную часть страны. Это успех, признание достижений уральской научной школы. Для сравнения: на прошлых выборах членами РАН стали 16 уральских учёных, то есть в два раза меньше, — подчеркнул Валерий Чарушин.

Процедура выборов была непростой и достаточно длительной, о конкурсе было объявлено ещё в середине апреля.

— В течение полугода кандидаты представляли свои исследования на научных сессиях, отраслевых и общих собраниях. Случайным людям пройти через такое сито невозможно, — отметил член-корреспондент РАН, заместитель директора Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН Анатолий Ринкевич.

Академиками и членкорами УрО РАН являются 92 учёных, в поле научных интересов которых информационные, молекулярные, а также нанотехнологии, медицина и многие другие темы.

Академиками РАН и членами-корреспондентами РАН были избраны следующие ученые Уральского отделения РАН:

Академики РАН

Мушников Николай Варфоломеевич – ИФМ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Яландин Михаил Иванович – ИЭФ УрО РАН(г.Екатеринбург)

Дегтярь Владимир Григорьевич – ГРЦ Макеева (г.Миасс)

Ившина Ирина Борисовна – ИЭГМ УрО РАН (г.Пермь)

Чибилёв Александр Александрович – ИС УрО РАН (г.Оренбург)

Кожевников Виктор Леонидович – ИХТТ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Долгушин Илья Ильич – ЮУГМУ (г.Челябинск)

Важенин Андрей Владимирович – ЮУГМУ (г.Челябинск)

Медведева Ирина Васильевна – ТюмГМУ (г.Тюмень)

Матвеев Сергей Владимирович – ЧелГУ (г.Челябинск)

Сёмин Александр Николаевич – УрГЭУ (г.Екатеринбург).

Члены-корреспонденты РАН

Лукоянов Николай Юрьевич – ИММ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Иноземцев Александр Александрович – АО «Авиадвигатель» (г.Пермь)

Осипов Владимир Васильевич – ИЭФ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Зубарев Николай Михайлович – ИЭФ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Ринкевич Анатолий Брониславович – ИФМ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Салоутин Виктор Иванович – ИОС УрО РАН (г.Екатеринбург)

Барях Александр Абрамович – ГИ УрО РАН (г.Пермь)

Масленников Валерий Владимирович – ИГГ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Ермакова Жанна Анатольевна – ОГУ (г.Оренбург)

Черных Александр Васильевич – ПНЦ УрО РАН (г.Пермь)

Москалев Алексей Александрович – ИБ КомиНЦ УрО РАН (г.Сыктывкар)

Черкасов Сергей Викторович – ИКВС УрО РАН (г.Оренбург)

Хлынова Ольга Витальевна – ПГМУ (г.Пермь)

Юшков Борис Германович – ИИФ УрО РАН (г.Екатеринбург)

Фурман Евгений Григорьевич – ПГМУ (г.Пермь)

Ковтун Ольга Петровна – УГМА (г.Екатеринбург)

Кутепов Сергей Михайлович – УГМА (г.Екатеринбург)

Мишланов Виталий Юрьевич – ПГМУ (г.Пермь)

Мирошников Сергей Александрович – ГНУ ВНИИМС (г.Оренбург)

Березович Елена Львовна – УрФУ (г.Екатеринбург)

Некрасов Игорь Александрович – ИЭФ УрО РАН (г.Екатеринбург).

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