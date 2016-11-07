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Состав УрО РАН обновился почти на треть
7 ноября 2016, 18:20 / Общество
Фото: Павел Ворожцов
- Опубликовано в №207 от 08.11.2016
В Москве, в Российской академии наук завершились самые масштабные за всю историю РАН выборы академиков и членов-корреспондентов. В целом состав академиков РАН обновился практически на четверть. В Уральском отделении 11 учёных стали академиками и 21 — членкорами РАН.
Прежде выборы новых членов РАН проходили раз в два года. Однако последние пять лет они не проводились в связи с реформой, в ходе которой произошло объединение РАН с Российской академией медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных наук. За это время освободилось много вакансий.
— Произошло также омоложение состава РАН: половина вакансий членкоров и треть вакансий действительных членов Академии выделялись с ограничением возраста. Конкурс был порядка пяти человек на место, — рассказал председатель УрО РАН Валерий Чарушин.
По его словам, состав УрО РАН изменился гармонично: в региональном отделении представлены практически все направления наук. Примерно половина вновь избранных — представители академических институтов, вторая половина — представители вузов.
— Наши учёные не только заполнили все уральские вакансии, но и заняли часть вакансий, выделенных на центральную часть страны. Это успех, признание достижений уральской научной школы. Для сравнения: на прошлых выборах членами РАН стали 16 уральских учёных, то есть в два раза меньше, — подчеркнул Валерий Чарушин.
Процедура выборов была непростой и достаточно длительной, о конкурсе было объявлено ещё в середине апреля.
— В течение полугода кандидаты представляли свои исследования на научных сессиях, отраслевых и общих собраниях. Случайным людям пройти через такое сито невозможно, — отметил член-корреспондент РАН, заместитель директора Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН Анатолий Ринкевич.
Академиками и членкорами УрО РАН являются 92 учёных, в поле научных интересов которых информационные, молекулярные, а также нанотехнологии, медицина и многие другие темы.
Академиками РАН и членами-корреспондентами РАН были избраны следующие ученые Уральского отделения РАН:
Академики РАН
Мушников Николай Варфоломеевич – ИФМ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Яландин Михаил Иванович – ИЭФ УрО РАН(г.Екатеринбург)
Дегтярь Владимир Григорьевич – ГРЦ Макеева (г.Миасс)
Ившина Ирина Борисовна – ИЭГМ УрО РАН (г.Пермь)
Чибилёв Александр Александрович – ИС УрО РАН (г.Оренбург)
Кожевников Виктор Леонидович – ИХТТ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Долгушин Илья Ильич – ЮУГМУ (г.Челябинск)
Важенин Андрей Владимирович – ЮУГМУ (г.Челябинск)
Медведева Ирина Васильевна – ТюмГМУ (г.Тюмень)
Матвеев Сергей Владимирович – ЧелГУ (г.Челябинск)
Сёмин Александр Николаевич – УрГЭУ (г.Екатеринбург).
Члены-корреспонденты РАН
Лукоянов Николай Юрьевич – ИММ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Иноземцев Александр Александрович – АО «Авиадвигатель» (г.Пермь)
Осипов Владимир Васильевич – ИЭФ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Зубарев Николай Михайлович – ИЭФ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Ринкевич Анатолий Брониславович – ИФМ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Салоутин Виктор Иванович – ИОС УрО РАН (г.Екатеринбург)
Барях Александр Абрамович – ГИ УрО РАН (г.Пермь)
Масленников Валерий Владимирович – ИГГ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Ермакова Жанна Анатольевна – ОГУ (г.Оренбург)
Черных Александр Васильевич – ПНЦ УрО РАН (г.Пермь)
Москалев Алексей Александрович – ИБ КомиНЦ УрО РАН (г.Сыктывкар)
Черкасов Сергей Викторович – ИКВС УрО РАН (г.Оренбург)
Хлынова Ольга Витальевна – ПГМУ (г.Пермь)
Юшков Борис Германович – ИИФ УрО РАН (г.Екатеринбург)
Фурман Евгений Григорьевич – ПГМУ (г.Пермь)
Ковтун Ольга Петровна – УГМА (г.Екатеринбург)
Кутепов Сергей Михайлович – УГМА (г.Екатеринбург)
Мишланов Виталий Юрьевич – ПГМУ (г.Пермь)
Мирошников Сергей Александрович – ГНУ ВНИИМС (г.Оренбург)
Березович Елена Львовна – УрФУ (г.Екатеринбург)
Некрасов Игорь Александрович – ИЭФ УрО РАН (г.Екатеринбург).