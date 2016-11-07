Екатеринбуржец запатентовал технику украшения тортов

Фото: вечерний-екатеринбург.рф

Творения екатеринбургского кондитера Дмитрия Теплоухова внешне больше похожи на произведения искусства, чем на привычные торты: это настоящие скульптурные композиции. В его коллекции — бисквитные здания Екатеринбурга, крохотный необитаемый остров и хоккейный корт с игроками, реалистичные фигурки героев мультфильмов, людей и животных. Все детали кондитер делает в запатентованной технике полого декора. По изящности украшения не уступают ёлочным игрушкам, но гораздо прочнее и притом полностью съедобны. В интервью «ОГ» Дмитрий рассказал, откуда появилась необычная техника и как выбрать в магазине качественный торт.

— Кондитерским искусством я увлёкся четыре года назад, до этого работал в одном из екатеринбургских техцентров, — вспоминает Дмитрий.- Друзья заказали супруге-кондитеру торт в виде щенка, но сроки сдвинулись, и делать торт пришлось мне. Заказчики остались довольны. Так новая работа нашла меня сама.

Фото: tortolena.ru

— А как появилась идея создавать полые фигурки из сахара?

— После первого торта я начал изучать профессиональную литературу, анализировать работы коллег по всему миру (за всё время отсмотрел, наверное, несколько миллионов фотографий!), читать отзывы заказчиков и дегустировать десерты в местных кондитерских. И понял, чего не хватает на кондитерском рынке. Нежные торты украшают тяжёлыми конструкциями, которые деформируют поверхность и плохо держатся, даже если их набивают сухими завтраками или пенопластом и фольгой. Поэтому многие кондитеры прикрепляют эти детали с помощью несъедобных элементов — проволочных каркасов, шпажек, пластмассы. Но в торте — не место для проволоки: невнимательные покупатели, особенно дети, могут пораниться.

Поэтому я разработал технологию, которая позволяет с помощью простейших инструментов создавать полые детали из какао-масла и сахара. Например, необязательно делать голову фигурки из цельного куска. Можно отдельно сделать слепок лица и волосы, а потом соединить. Сначала вручную придаю пластичной заготовке нужную форму, а потом покрываю его тончайшими пластинками из этого же материала, которые также окрашиваются вручную. Пищевого красителя на такую скульптуру уходит в сотни раз меньше, а сами изделия получаются лёгкими и хорошо переносят транспортировку. Весь процесс занимает от нескольких минут. Вскоре по рекомендации отца — тоже рационализатора - я зарегистрировал изобретение в Роспатенте.

Фото: tortolena.ru

— Вы говорили, что печёте с супругой торты дома. Почему не откроете пекарню?

— Екатеринбургский ресторатор Андрей Семёнов как-то сказал мне: «Либо ты занимаешься искусством, либо работаешь на поток». Я мог бы наладить работу кондитерской, но механическое зарабатывание денег мне неинтересно: для меня каждая работа — уникальна. Однажды пришлось делать торт весом в 50 килограммов. До места назначения доставляли его на перевёрнутой раме — сейчас так делают во всём мире. Сложно было делать торт в виде горы Эверест. Чтобы он получился правдоподобным, пришлось применять геодезические навыки, полученные в армии. А торт для корпоратива «Livejournal», с головой козла Фрэнка, выполненной в технике полого декора, мы вообще сделали и доставили к месту назначения за полтора часа. Резать его не стали — увезли в головной офис в Москву.

Фото: tortolena.ru

— Сколько времени уходит на приготовление торта?

— Сам торт можно сделать за несколько часов. Гораздо больше времени уходит на то, чтобы обдумать оригинальную концепцию и не повториться.

— Часто замечаю: в зарубежных телевизионных шоу маститые кондитеры делают «запредельные» торты с помощью фанеры и палок или трубок. Но в погоне за красотой забывают о содержании. В итоге кусок торта выглядит не очень аппетитно: несколько плотных коржей, прослоённых небольшим количеством крема и обтянутых сахарной пастой…

— В американских шоу мы видим стандартные для этой культуры торты. Они отличаются плотным составом и переслащённым кремом «криско» на основе пальмового масла. Сахара в нём столько, что газированные напитки по сравнению с ним — диетический продукт. Такой камнеобразный бисквит проще обтянуть мастикой, но если попробовать подряд несколько кусочков таких тортов, их вкуса вы не различите: будет только ощущение, что вы едите что-то сверхсладкое. Наши кондитеры тоже грешат такими рецептами, хотя в последнее время потребители всё чаще предпочитают сочные и лёгкие торты.

Фото: tortolena.ru

— А можно на глаз определить качество торта?

— Если он уже лежит на тарелке — заметны и подгоревшие коржи, и пузырящееся покрытие, и толстый слой сахарной пасты, который сползает с торта пластиной и остаётся на тарелке. Иногда ещё производители закрывают неровное «тело» торта специальной обмазкой толщиной в сантиметр, притом что для покрытия достаточно миллиметрового слоя пасты. Если торт лежит на полке кондитерской, надо ориентироваться на цену и состав. Профессиональные ингредиенты дороги, поэтому и хороший продукт не может стоить дёшево. Если коробка с бисквитными коржами стоит столько же, сколько количество яиц для этого бисквита — 60–100 рублей, то вряд ли он будет качественным. То же самое — с готовыми тортами. Не может шоколадная глазурь без какао-продуктов быть «почти такой же», как бельгийский шоколад превосходного качества по 700–800 рублей за килограмм. Поэтому и цена хорошего торта у кондитеров составляет от тысячи рублей за килограмм без декора. А вот состав — чем короче, тем лучше. Если производитель предлагает десерт с ароматизаторами и усилителями вкуса, а его поверхность украшена слишком яркими ягодами и фруктами или сиропами, от покупки лучше воздержаться.

Если заказываете торт у частного кондитера, изучите сайт или страничку в соцсети. Иногда их заполняют фотографиями чужих работ, и после покупки потребителю остаётся только делиться в сети снимками «ожидание — реальность».

— Сейчас в моде низкокалорийные торты. Вкусный и низкокалорийный — это совместимые вещи?

— Это так называемые безлактозные торты, которые не содержат жира и молочных продуктов. Такие десерты обычно выбирают спортсмены и те, кому традиционные торты нельзя есть по медицинским показаниям, но к обычному праздничному столу они тоже подойдут. Они настолько лёгкие, что съев огромный 300-граммовый кусок, забываешь, что собирался только попробовать.

— А замороженные торты и пирожные? Уступают они обычным по вкусовым качествам?

— Тот, кто пробовал настоящую строганину, понимает пропасть между ней и замороженной рыбой из супермаркета. То же самое и с замороженными тортами. Производителю такой продукт очень выгоден, но где гарантия, что он хранился в должных условиях, пока не попал на ваш стол? Так что лучше съесть кусочек торта, который только что приготовлен, а не простоял несколько дней или недель в ожидании покупателя.

Фото: tortolena.ru