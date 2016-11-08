Пушки музам не помеха

Жуковский дуэт — Георгий Константинович с дочерью Эрой. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

«ОГ» продолжает цикл публикаций к 120-летию маршала Георгия Константиновича Жукова (см «ОГ» за 07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 10.08.16, 19.09.16, 13.10.16).

Не до театров?

Когда Жуков приехал на Урал, штаб округа, да и не только штаб, трудился по 12-часовому графику. Все ведь подстраивались под вождя, который работал ночью, и страшно представить, если он вдруг позвонит какому-нибудь начальнику, а того нет на работе. А раз начальство на работе, то и другим служивым приходилось торчать на работе, и неважно, есть она или нет.

И вот, как рассказывает в своей ещё не вышедшей четвёртой книге о маршале известный уральский писатель и спортивный журналист Сергей Гущин, вызвал как-то Жуков начальника штаба генерал-лейтенанта Сквирского и спросил, когда тот в последний раз был в театре. «Не помню», — ответил Лев Соломонович. «И немудрено, — сказал Жуков, — рабочий день в штабе заканчивается, когда занавес в театре уже опустился. Готовьте приказ о переходе на восьмичасовой рабочий день. Если штабные не будут справляться — ищите таких, которые справляются».

Так у офицеров появилось время для семьи, спорта и культурного отдыха. По приезде в Свердловск Жуков решил непременно восполнить свой «театральный пробел» (начиная с Халхин-Гола, он воевал непрерывно семь лет) и выяснил, что уральские храмы Мельпомены имеют в стране высокий авторитет, что здесь есть немало блестящих артистов и режиссёров. Многие из звёзд сцены приехали на Урал в войну, да так и остались. Театр в те годы значил для людей гораздо больше, нежели сейчас — ведь не было ни телевидения, ни Интернета.

Репертуар скуден, но актёры хороши!

Как полководец Жуков вначале провёл рекогносцировку на культурном фронте. И выяснилось следующее. Театр музкомедии считался одним из лучших в стране благодаря таким звёздам, как Мария Викс, Анатолий Маренич, Александр Матковский, Полина Емельянова, Владимир Курочкин (тогда ещё актёр, потом он станет главным режиссёром театра), Лев Невлер. На сцене Свердловского оперного театра начинали свой творческий путь Иван Козловский (тенор), Сергей Лемешев (тенор), в те годы радовали зрителей Нияз Даутов (тенор), Ян Вутирас (баритон). Но Жукову больше нравились басы — об этом речь ещё впереди. А вот с репертуаром было худо.

После серии ждановских постановлений в 1946 году по журналам «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре драматических театров, кинофильме «Большая жизнь», опере «Великая дружба» свирепствовала идеологическая цензура — боролись с буржуазным низкопоклонством. Даже всемирно известная классика ставилась под большое сомнение. В театре драмы царили «Молодая гвардия», «Константин Заслонов» (советский партизан, Герой Советского Союза), «Заговор обречённых». Позже появились пьесы таких авторов, как Корнейчук, Панова, Михалков, Лавренёв, Симонов. Русской классики было совсем немного.

В Театре музкомедии шли «Чудесный край», «Моя Гюзель», «Огоньки». С большим трудом удавалось сохранить «Елену Прекрасную» и «Летучую мышь». К счастью, появились «Табачный капитан», «Вольный ветер», «Свадьба в Малиновке». Дольше других держался Театр оперы и балета: кроме классики, просто не было других произведений, и там давали «Аиду», «Пиковую даму», «Кармен». Но их уже начали подпирать шедевры вроде «Я сын трудового народа» и «Мальчиш-Кибальчиш». Так что знающие люди посоветовали Жукову сходить на «Табачного капитана», «Свадьбу в Малиновке» и «Девичий переполох». И оперетта ему понравилась! Он после спектаклей всегда ходил к артистам, благодарил и даже уговорил однажды на шефское выступление для военных.

В декабре 1950 года в Музкомедии прошла премьера оперетты «Дочь фельдмаршала» к 150-летию русского полководца Александра Суворова. В основу сюжета легла история о том, как по наущению английского посла была затеяна интрига против дочери полководца Наташи, в результате чего попал в опалу от Павла I и сам фельдмаршал. Жуков был в восторге от спектакля — очень близка ему была эта тема. После спектакля он пошёл за кулисы, и вот как описывает Сергей Гущин дальнейшее: «…Георгий Константинович строевым шагом подошёл к Александру Матковскому, игравшему Суворова, и громко отрапортовал:

— Господин фельдмаршал! Докладываю, что в результате просмотра спектакля мною установлено: в Свердловской музкомедии великолепные актёры!..

Не преминул поддеть и другую звезду театра, Анатолия Маренича:

— Хорошо иметь такого ловкого и весёлого денщика, как ваш Прошка Дубасов. Но я бы на месте Александра Васильевича держал бы вас большую часть времени на гаупт-вахте.

Маренич возмущённо всплеснул руками:

— А я-то, дурак, хотел перейти к вам в адъютанты. Лучше уж я останусь денщиком у Суворова…»

Дружба с артистами стала не только приятным времяпрепровождением. Больше стало шефских спектаклей в частях округа, а военные крепко помогли в строительстве жилого дома для актёров. Возводился он на проспекте Ленина, прямо напротив типографии «Уральский рабочий», и был затянувшимся долгостроем. Забор вокруг стройки наполовину перегораживал проспект, к тому же стройматериалы к ней подвозили на грузовых трамваях, а для быстрой разгрузки постоянно не хватало людей. По распоряжению Жукова солдаты свердловского гарнизона и взяли шефство над объектом культурного значения, чему все были рады.

Под аккомпанемент маршала

Жуков как магнит притягивал к себе людей известных и неординарных. Просматривая множество материалов о Жукове к каждой публикации о нём, иной раз диву даёшься, как он всё успевал — и войскам не давал расслабиться, и спортом занимался, и на охоту ездил, и в театры ходил, и на выставках художников бывал, да ещё и офицеров приобщал ко всему, что сам считал нужным и интересным.

Однажды в Свердловск в 1950 году приехал на гастроли знаменитый оперный бас, народный артист СССР Максим Михайлов. К оперным басам Жуков питал слабость — широко известна история о том, как он разглядел в курсанте школы ВВС Борисе Штоколове талант и дал, по сути, ему путёвку на большую сцену. Михайлова пригласили дать сольный концерт в Доме офицеров. Потом Жуков прошёл за кулисы, поблагодарил Михайлова за прекрасное выступление и … пригласил к себе домой поужинать. Предложение было принято, и они отправились в Зелёную Рощу. После застолья Максим Дормидонтович углядел стоявший в уголке баян…

И до поздней ночи над Зелёной Рощей разносились русские народные песни в исполнении мощного баса Михайлова под аккомпанемент маршала…