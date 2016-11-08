Дмитрий Медведев утвердил приоритетные проекты в сфере здравоохранения

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Председатель правительства страны на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта наиболее приоритетных проектов в сфере здравоохранения на ближайшие годы.

Проектов оказалось всего четыре. Один из них — «Развитие санитарной авиации». Планируется, что одним из пунктов реализации проекта станет строительство 34 вертолётных площадок при медицинских организациях в разных регионах России. Благодаря этому в труднодоступных районах страны решится ряд проблем с оказанием экстренной помощи своевременно. На его реализацию в течение трёх лет планируется выделить около 10 миллионов рублей из федерального бюджета.

Продолжится совершенствование организации медицинской помощи новорождённым, женщинам в период беременности и после родов. Так, к 2018 году должно завершиться формирование трёх-уровневой системы оказания медпомощи. Что позволит уже через два года снизить показатели младенческой смертности в стране.

К приоритетным проектам относятся также «Электронное здравоохранение» и «Лекарство. Качество и безопасность». В первом случае речь идёт о развитии информационных технологий в сфере здравоохранения, например, переход на ведение медицинской документации в электронном виде к 2020 году на 80 процентов. Второй же проект должен обеспечить контроль за качеством лекарств, в том числе и со стороны потребителя при помощи различных информационных сервисов.