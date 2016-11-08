Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человека

При помощи фибробластов — клеток кожи человека — можно проверять новые субстанции на общую токсичность. Фото: cosmepedia.info

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

На научной конференции, посвящённой 10-летию работы Института клеточных технологий, исследователи из Екатеринбурга рассказали о своих достижениях. Результаты учёных Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), достигнутые благодаря использованию лабораторий Института медицинских клеточных технологий Екатеринбурга, позволят качественнее апробировать лекарственные средства.

Все вновь изобретённые средства для лечения могут быть опасны для человека. Выбраковать такие помогают испытания на животных. Но в некоторых случаях одно и то же средство в экспериментах с животными оказывалось безопасно, а при использовании людьми давало обратный эффект. Бывает и наоборот: порой вновь изобретённое средство плохо проявляет себя при испытании на животных, но для человека способно быть хорошим лекарством.

— Так было с препаратом «Авастин» в октябре этого года, — сообщил в своём докладе на конференции Олег Макеев, заведующий лабораторией клеточной и генной терапии Института медицинских клеточных технологий, доктор медицинских наук, профессор УГМУ. — После использования одной из его форм в глазной клинике имени Гельмгольца в Москве люди потеряли зрение. Похожая ситуация после применения этого препарата произошла с 16 больными в 2011 году и в США.

Препарат «Правастатин», успешно помогающий сегодня больным с повышенным холестерином по всему миру, напротив, при испытании на подопытных крысах не действовал. И лишь личная инициатива японского исследователя Такиро Эндо испытать средство на курах, а после на собаках доказала эффективность этого лекарства.

— Использование у людей препарата «Талидомид», который хорошо себя показал в испытаниях на животных, привело к катастрофе (в середине прошлого века. — Прим. «ОГ»), — говорит Олег Макеев. — Это лекарство было показано для применения у беременных как успокоительное средство, снижающее тошноту. Но за несколько лет его использования только в Германии родились 10 000 детей с пороками развития — без ушей, рук и ног. А ведь на обычных лабораторных животных эффект отрицательного воздействия на эмбрион не проявлялся. Лишь спустя несколько лет исследователи пришли к выводу, что люди в 100 раз чувствительнее грызунов к эффекту талидомида. Талидомидовая трагедия подтолкнула учёных к пониманию: есть субстанции, которые при испытаниях на животных выглядят безвредными, но на человека оказывают разрушительное воздействие. В такой ситуации испытания новых лекарств не на лабораторных животных, а на клетках человека намного более эффективны.

Все виды токсичности новых субстанций можно проверить на клетках человеческого организма. Например, общую токсичность (а на этом этапе отклоняется почти половина всех вновь изобретаемых средств) способны показать клетки фибробласты (клетки соединительной ткани организма) и клетки эпителия. 11,1 процента субстанций выбраковывают как гепатотоксичные — это можно доказать с использованием клеток гепатоцитов (вид клеток печени). Ещё 10,2 процента препаратов отклоняется на этапе проверки влияния на потомство, и так далее. Однако долго использовать клетки человека, полученные в лабораторных условиях из стволовых, нельзя: они быстро гибнут. И потому фармкомпании все испытания новых лекарств сегодня проводят по старинке: на животных.

— Наша группа смогла найти и запатентовать способ перепрограммирования клеток для испытания субстанций, — рассказывает Олег Макеев. — Мы нашли и научились использовать такой способ влияния на гены клеток, который увеличивает продолжительность их жизни. Причём системы, которые мы используем для этого, после завершения перепрограммирования саморазрушаются.

Основная проблема практического использования клеток — крайне низкий их выход: много получить их не удавалось. Учёные за границей и в лабораториях России не могли добиться того, чтобы клеточного материала для испытания лекарственных субстанций было достаточно. Уральцы же нашли технологию, которая позволила увеличить выход клеток в 8–15 раз.