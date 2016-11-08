Скидки. Полиция. Звёзды.

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Новинка

«Где Едим» – приложение для экономных. Программа ищет акции и скидки в кафе, ресторанах и барах. Причём как в крупных сетевых компаниях, так и в маленьких авторских заведениях. В базе данных есть 99 городов России, в том числе Екатеринбург, и более 33 тысяч ресторанов. С помощью приложения можно узнать подробную информацию о заведениях – средний счёт, время работы, размер скидок и описание всех акций, увидеть фотографии зала. Пользователь может поставить фильтр заведений по типу кухни, размеру среднего чека и типу заведения.

Программа не только покажет на карте ближайшие рестораны, в которых действуют акции и скидки, но и проложит кратчайший маршрут до них от местоположения пользователя. Приложение было запущено всего пару недель назад, поэтому отзывов у него пока мало, но все они положительные.

Сделано на Урале

Официальное приложение «МВД России» разработали программисты из Екатеринбурга, из компании «Сайтсофт». В экстренной ситуации через эту программу можно моментально вызвать полицию: пользователю необходимо лишь нажать на специальную кнопку. При этом его местоположение определится автоматически с точностью до нескольких метров, а вызов будет направлен в ближайшее отделение МВД России. Если функция GPS отключена, звонок уйдёт в дежурную часть на номер 102. Также через телефон можно отправить обращение в территориальный орган внутренних дел либо в центральный аппарат МВД России. К нему можно прикрепить необходимые файлы.

В программе есть адреса и контакты территориальных подразделений полиции и пунктов охраны порядка, памятки о поведении в экстренных ситуациях, правила дорожного движения, размеры штрафов и кодекс административных правонарушений РФ. А введя свой адрес, пользователь может виртуально познакомиться со своим участковым полицейским. В приложение загружена информация о 40 тысячах участковых с их фотографиями и контактной информацией.

«ОГ» рекомендует

«Night Sky 4» – одно из множества приложений для любителей астрономии. Пользоваться им имеет смысл только в тёмное время суток, в безоблачную погоду и, желательно, подальше от городских огней. Оно позволяет определять, какие звёзды, планеты, созвездия и спутники находятся в данный момент над пользователем, направившим гаджет в небо. Можно подписаться на уведомления, тогда приложение будет автоматически подавать сигнал, когда над вами будет пролетать МКС, взойдут Луна, Марс или другие планеты и спутники, видимые с Земли.

Дополнительные платные возможности позволяют увидеть анимированное ночное небо над тем местом, где вы находитесь. В любое время можно узнать, какие небесные явления происходили над вами ночью, пока вы спали. Также за дополнительные деньги можно совершить виртуальную прогулку по Луне. Разработчики воссоздали даже места посадки космических аппаратов «Аполлон 11» и «Аполлон 15» в 3D – так, как они выглядели бы сегодня. Существуют расширения для «Apple Watch».

Личный выбор

Ольга Объедкова, игрок команды КВН «Урал» (Нижний Тагил):

– У меня есть джентльменский набор руководителя команды КВН, в него входят жизненно важные приложения. Например, программа для поиска дешёвых авиа-билетов «Аviasales» – потому что мы постоянно мониторим билеты. Сейчас, например, часто проверяем цены до Сочи, потому как нам лететь туда в январе на игру. Также необходимы «Сбербанк online» – чтобы перекинуть деньги администраторам, купить билеты, забронировать гостиницу и прочее, карта московского метро и «2ГИС» – потому что в столице без них передвигаться невозможно. Пригождается «Яндекс.Такси».