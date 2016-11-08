В Екатеринбурге уже 21 человек заболел корью

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Срочную иммунизацию медики планируют завершить десятого ноября.

Число тех, кто подхватил опасный вирус, продолжает увеличиваться с каждым днём, рассказал «ОГ» заместитель главного санитарного врача по Свердловской области Андрей Юровских.

— Противоэпидемические меры в муниципалитетах региона, и прежде всего в Екатеринбурге, надо завершить до десятого ноября, — заявил Юровских. — Сейчас специалисты продолжают поквартирный обход в домах, где зарегистрированы больные. В поликлиниках составляют поимённые списки тех, кто по какой-либо причине не ставил прививку против кори. Врачи ведут среди них разъяснительную работу об опасности этого заболевания и убеждают людей срочно пройти вакцинацию.