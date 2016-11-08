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Уральских студентов научат вести бизнес

8 ноября 2016, 17:08 / Общество
  • Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль инноваций «Иннофест». Он проходит в Уральском федеральном университете с 8 по 10 ноября. Принять участие в нём могут студенты, аспиранты и сотрудники любых вузов.

Для каждого из дней фестиваля определена своя тематика: новаторство, социальное предпринимательство, успех. Участников ждут инженерные и экономические игры и мастер-классы, истории успеха, мотивационные тренинги, а также полезные знакомства.

В первый день фестиваля участники узнали, как собрать команду мечты и эффективно ею управлять и какие профессии будут востребованы в будущем. Во второй и третий день ожидаются выступления главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, директора галереи уличного искусства «Свитер» Алины Рахматулиной, основателя «Академии ведущих Екб» Евгения Захарова и других спикеров.

«Иннофест» проходит в Екатеринбурге уже не в первый раз. В прошлом фестивале, весной 2016 года, приняли участие более 450 человек. В этот раз организаторы ожидают не меньше.

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