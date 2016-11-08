Число институтов УрО РАН сократится

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Но слияния всех научных учреждений в единый исследовательский центр не произойдёт.

В октябре «ОГ» рассказывала об идее Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) объединить институты Уральского отделения Российской академии наук в единый Уральский федеральный исследовательский центр (см. «ОГ» от 21 октября 2016 г.). Как сообщил журналистам председатель УрО РАН Валерий Чарушин, подобная реорганизация произойдёт в Перми и Сыктывкаре. А в Екатеринбурге произойдёт укрупнение некоторых научных учреждений по отраслевому принципу.

— В Перми всего пять научных институтов, и они приняли решение объединиться. В Екатеринбурге таких институтов 20, они занимаются разной тематикой, и модель их механического слияния абсолютно нецелесообразна, — подчеркнул Валерий Чарушин. Между тем, по его словам, о готовности объединиться заявили Институт геологии и геохимии (ИГГ) и Институт геофизики (ИГФ) УрО РАН.

— ИГГ недавно получил новое, хорошо оборудованное здание, площадью 14 тысяч квадратных метров. Вполне оправданно, если ИГФ также переедет в новое здание, инфраструктурные возможности которого, в результате, наполнятся новым содержанием, — рассказал Валерий Чарушин.

По его словам, за слияние в одну экологическую структуру высказались представители Института экологии растений и животных, Института промышленной экологии и Ботанического сада УрО РАН. А Институт горного дела готов объединиться с Институтом металлургии.

К мнению уральских учёных ФАНО отнеслось с пониманием.