Террористы захватили самолёт, следовавший в Екатеринбург

Самолёт ТУ-154 в аэропорту Минеральных Вод. Фото: aviaforum.ru

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэрофлота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург.

Незадолго до вылета самолёта в столицу Урала в аэропорту Минвод появились Шамиль Басаев и ещё семеро чеченцев. Угрожая оружием, они проникли на борт и приказали пилотам лететь в Турцию. В заложниках оказались 178 человек.

Когда самолёт приземлился в Анкаре, Басаеву предоставили возможность выступить перед прессой — якобы в обмен на освобождение пассажиров.

Во время пресс-конференции Басаев заявил, что угнал самолёт в знак протеста против чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, введённого двумя днями ранее Указом Президента России Бориса Ельцина, а также чтобы «обратить внимание мирового сообщества на имперские действия России» в отношении их родины. Террористы требовали не допустить ввода российских войск в Чечню. Напомним, уже тогда обстановка на Кавказе была крайне напряжённой, националисты стремились к выходу Чечни из состава СССР.

После пресс-конференции преступники проследовали обратно в угнанный самолёт и на нём же вернулись в Советский Союз. По их приказу захваченный ТУ-154 совершил посадку в Грозном. Там террористы покинули самолёт, а заложников пересадили на другой лайнер и отправили в Екатеринбург. 10 ноября в 06:50 борт приземлился в Кольцово, все пассажиры остались целы и невредимы…

Это был первый — и самый бескровный — теракт Басаева. Выходка с самолётом помогла Басаеву серьёзно поднять свой авторитет среди сепаратистов, и вскоре он вошёл в руководство Национальной гвардии Джохара Дудаева (лидер движения за отделение Чечни от России, первый президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия). Самые страшные теракты, впоследствии совершённые Басаевым и его сообщниками, — захват заложников в московском театре на Дубровке (2002 год, погибло 129 человек) и захват школы в Беслане (2004 год, погибло более 330 человек, из них 186 детей).