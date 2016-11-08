Зимние каникулы в России закончатся 8 января

Фото: god2017.com

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

В следующем году новогодние праздники для россиян будут короче, чем в нынешнем.

На сайте правовой информации www.publication.pravo.gov.ru опубликован документ, регламентирующий праздничные выходные дни в следующем году — его утвердило правительство РФ. В соответствии с ним на Новый год граждане России будут отдыхать больше недели. По три-четыре дня отдохнут в феврале, мае, июне и ноябре. Совпадающие с выходными днями праздники по традиции перенесли на другие дни. Так, за воскресенье, на которое придётся 1 января, граждане отдохнут 24 февраля, в пятницу. За субботу, 7 января, россияне получат выходной 8 мая, в понедельник.

В соответствии с производственным календарём РФ, в 2017 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных. В 2016 году граждане страны выйдут на работу 247 дней, а на выходные приходится 119 дней — 31 декабря совпадёт с субботой. Разница в цифрах оттого, что 2016 год — високосный. А вообще, количество рабочих дней год от года не меняется, и если в следующем году немного сократятся новогодние каникулы, то в феврале мы сможем отдыхать подряд четыре дня!