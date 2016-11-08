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Российские предприниматели откроют в Суйфэньхэ ресторан украинской кухни

8 ноября 2016, 19:43 / Общество
  • Опубликовано в №208 от 09.11.2016 

18 из 19 помещений коммерческого использования на «Проспекте открытия бизнеса» в городе Суйфэньхэ займут российские торговые компании, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Российские предприниматели откроют там ресторан украинской кухни, компанию бытовой химии, пекарню, кондитерскую, учебную базу кондитерских изделий, бар, а также другие предприятия и заведения. Половина компаний уже официально открылись. В Управлении по надзору за рынком города Суйфэньхэ отмечают, что для российских бизнесменов их город интересен. Поэтому власти решили сформировать платформу для ведения бизнеса с российским колоритом.

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