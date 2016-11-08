Первый командующий национальной гвардией на Урале получил личный штандарт

Игорь Голлоев (на переднем плане слева), командующий Уральским округом, принял личный штандарт из рук Олега Борукаева (на переднем плане справа), замглавкома войсками Национальной гвардии России. Фото: Пресс-служба ФСВНГ

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Во вторник, 8 ноября, командующему Уральским округом войск Национальной гвардии генерал-лейтенанту Игорю Голлоеву был вручён личный штандарт. Назначенный в октябре, Голлоев стал первым командующим Уральским округом войск Национальной гвардии.

Выбирали около полугода

В торжественной церемонии, состоявшейся в Екатеринбурге, приняли участие представители руководства Росгвардии, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, а также руководители силовых структур региона и национальные гвардейцы.

Штандарт Игорю Голлоеву передал заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) — главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Олег Борукаев. По его словам, при создании Федеральной службы очень большое внимание уделялось отбору кадров для прохождения службы. Особенно это касалось высшего звена. О том, насколько тщательно решался этот вопрос, говорят даже сроки: с момента подписания Владимиром Путиным указа о создании Росгвардии до назначения руководства округов и территориальных органов прошло около полугода. И такая кропотливость дала результат.

Досье «ОГ» Генерал-лейтенант Игорь Голлоев родился в 1965 году в Учкудуке (Узбекская ССР). Службу во внутренних войсках начал в 1987 году после окончания Саратовского высшего военного командного училища МВД СССР имени Ф.Э. Дзержинского. В 1997 году закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 2009 году — Академию Генерального штаба. Командующим Уральским округом войск Национальной гвардии назначен 13 октября 2016 года. Ранее он проходил службу в должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Центрального регионального командования Внутренних войск МВД России. Награждён орденом Мужества, медалью Суворова, ведомственными наградами.

— Вся жизнь генерал-лейтенанта Голлоева олицетворяет историю Внутренних войск — служба в СССР, горячие точки, выполнение служебных задач, — отметил Олег Борукаев. — Более достойного человека Уральский округ получить не мог.

— Я благодарю за честь возглавить наш трудовой, рабочий коллектив, — заявил в ответном слове Игорь Голлоев. — Все поставленные перед Уральским округом задачи будут выполнены. Обязуюсь с честью и достоинством нести штандарт командующего. Честь имею.

Важно Штандарт командующего округом войск Национальной гвардии Российской Федерации является почётным персонифицированным знаком различия, символизирующим воинский долг и личную ответственность командующего за подготовку и применение войск. Это символ его ответственности перед государством, народом и подчинёнными.

«Основные усилия — на обеспечение безопасности объектов ядерной отрасли»

Говоря о задачах, которые ложатся на Уральский округ войск НГ, генерал-лейтенант Голлоев пояснил: их много. К целям, стоявшим перед бывшим округом Внутренних войск МВД РФ (на базе которого формировался округ Росгвардии), добавились функции, ранее ложившиеся на полицейские подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР. Теперь эти подразделения стали частью Нацгвардии.

— Специфика Урала — большое количество объектов ядерной отрасли, — сказал командующий. — Как и раньше, основные усилия округа будут направлены на обеспечение их безопасности.

А вот что является новым — так это оборот оружия. По словам Игоря Голлоева, сейчас этот вопрос является одним из наиболее значимых: «Контроль в в этом направлении будет ужесточён».