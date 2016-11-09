29 новых налогов
9 ноября 2016, 16:28 / Общество
- Опубликовано в №209 от 10.11.2016
- Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии
- Налог на безбедность
- Налог на бессмертность
- Налог на безвнучие
- Налог на душу населения для физических лиц (НДФЛ)
- Обиходный налог на доходы физических лиц (ОНДФЛ)
- Попутный налог на доходы физических лиц (ПНДФЛ)
- И на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц (ИНВСПНДФЛ)
- Налог на бесплотность (эфемерность) физических лиц (НБЭФЛ)
- Добровольный налог для сознательных лиц
- Налог для платящих не глядя
- Налог по просьбам трудящихся
- Налог с коловорота
- Налог с переворотом
- Налог на отсутствующую стоимость (НОС)
- Налог на добавленную (убавленную) молодость
- Налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность
- Налог на кастрюли (карманы) объёмом более 3 л
- Налог с имущества, переходящего в порядке отжатия (налог с рейдерской предпринимательской деятельности)
- Налог на забор воды, находящейся за забором
- Налог на доходы от источников, находящихся вне человеческого понимания
- «Блуждающий налог» (налог на доходы предприятий, получающих доход спорадически, по воле случая)
- Налог на невменяемый доход
- «Платошка» (налог на игрушечные грузовые автомобили)
- Госпошлина за вступление в права отцовства
- Госпошлина за пользование услугой гравитации на территории Российской Федерации
- Госпошлина за пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации
- Госпошлина за право вывоза русского языка за пределы Российской Федерации
- Госпошлина за присутствующих здесь дам
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