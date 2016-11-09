29 новых налогов

9 ноября 2016, 16:28 / Общество

  • Опубликовано в №209 от 10.11.2016
  • Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии
  • Налог на безбедность
  • Налог на бессмертность
  • Налог на безвнучие
  • Налог на душу населения для физических лиц (НДФЛ)
  • Обиходный налог на доходы физических лиц (ОНДФЛ)
  • Попутный налог на доходы физических лиц (ПНДФЛ)
  • И на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц (ИНВСПНДФЛ)
  • Налог на бесплотность (эфемерность) физических лиц (НБЭФЛ)
  • Добровольный налог для сознательных лиц
  • Налог для платящих не глядя
  • Налог по просьбам трудящихся
  • Налог с коловорота
  • Налог с переворотом
  • Налог на отсутствующую стоимость (НОС)
  • Налог на добавленную (убавленную) молодость
  • Налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность
  • Налог на кастрюли (карманы) объёмом более 3 л
  • Налог с имущества, переходящего в порядке отжатия (налог с рейдерской предпринимательской деятельности)
  • Налог на забор воды, находящейся за забором
  • Налог на доходы от источников, находящихся вне человеческого понимания
  • «Блуждающий налог» (налог на доходы предприятий, получающих доход спорадически, по воле случая)
  • Налог на невменяемый доход
  • «Платошка» (налог на игрушечные грузовые автомобили)
  • Госпошлина за вступление в права отцовства
  • Госпошлина за пользование услугой гравитации на территории Российской Федерации
  • Госпошлина за пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации
  • Госпошлина за право вывоза русского языка за пределы Российской Федерации
  • Госпошлина за присутствующих здесь дам
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

51 минуту назад

29 новых налогов
В 2017 году в Скипидарске будут введены новые налоги, пошлины и сборы.

17 часов назад

Террористы захватили самолёт, следовавший в Екатеринбург
25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэрофлота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург.

21 час назад

Первый командующий национальной гвардией на Урале получил личный штандарт
Во вторник, 8 ноября, командующему Уральским округом войск Национальной гвардии генерал-лейтенанту Игорю Голлоеву был вручён личный штандарт. Назначенный в октябре, Голлоев стал первым командующим Уральским округом войск Национальной гвардии.

21 час назад

Российские предприниматели откроют в Суйфэньхэ ресторан украинской кухни
18 из 19 помещений коммерческого использования на «Проспекте открытия бизнеса» в городе Суйфэньхэ займут российские торговые компании, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

21 час назад

Зимние каникулы в России закончатся 8 января
В следующем году новогодние праздники для россиян будут короче, чем в нынешнем.

8 ноября 2016

Число институтов УрО РАН сократится
Но слияния всех научных учреждений в единый исследовательский центр не произойдёт.

8 ноября 2016

Уральских студентов научат вести бизнес
Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль инноваций «Иннофест». Он проходит в Уральском федеральном университете с 8 по 10 ноября. Принять участие в нём могут студенты, аспиранты и сотрудники любых вузов.

8 ноября 2016

В Екатеринбурге уже 21 человек заболел корью
Срочную иммунизацию медики планируют завершить десятого ноября.

8 ноября 2016

Скидки. Полиция. Звёзды.
Обзор мобильных приложений

8 ноября 2016

Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человека
На научной конференции, посвящённой 10-летию работы Института клеточных технологий, исследователи из Екатеринбурга рассказали о своих достижениях. Результаты учёных Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), достигнутые благодаря использованию лабораторий Института медицинских клеточных технологий Екатеринбурга, позволят качественнее апробировать лекарственные средства.

Последние новости
Что было раньше