Автор


Лопаты в руки – и вперёд!

9 ноября 2016, 17:34 / Общество
  • Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Хорошая метель может буквально за несколько часов укрыть участок толстым слоем снега, превратив его в один большой сугроб.

Особое внимание следует обратить на теплицы. Если их конструкция задерживает снег на крыше, его лучше вовремя убирать – пока он не слежался и не продавил её. Для этого подойдут берёзовые или пластиковые мётлы.

Случается, садоводы очищают от снега и деревья. Александр Юрин, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует делать это лишь в крайнем случае.

– Деревья можно очищать, если только есть угроза обламывания веток. При этом их надо очень аккуратно потрясти. В остальных же случаях, если на ветках лежит небольшой снежок или образовалась наледь, чистить их не стоит, иначе есть риск повредить дерево. Зимой в морозы растения слишком хрупкие, – говорит Александр Юрин.

Ещё одной заботой дачников, возможно, основной, является очистка от снега дорожек. Здесь в зависимости от количества снежного покрова используется самый разный инвентарь: мётлы, лопаты, специальные снегоуборочные машины.

Лопаты для уборки снега сегодня можно приобрести любые: из алюминия, фанеры, пластмассы или стальных сплавов. Самые лёгкие – пластмассовые и фанерные. Они подходят для уборки недавно выпавшего снега. При этом пластмассовые хороши и при мокром снеге, фанерные же будут намокать. Лопаты из алюминия имеют свойство гнуться, поэтому их тоже лучше применять, пока на сугробах нет твёрдой корки. Если же она появилась, стоит брать уже тяжёлые и прочные железные лопаты.

Если пространство участка большое, хорошим помощником станет снегоуборочный мотоблок. Стоит он не менее пяти-семи тысяч рублей – цена зависит от мощности, дальности откидывания снега, размера, фирмы. Зато поможет сэкономить силы и время дачникам с большими дворами.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Новое в рубрике Общество

46 минут назад

При обрушении крыши на ЗиКе погибли четыре человека
9 ноября, днём на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. В результате инцидента 4 человека погибли и 14 получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.

час назад

Обеспечьте растения зимней «одеждой»
Некоторые виды садовых растений страдают от морозов, особенно если зима выдаётся малоснежной.

час назад

От непрошеных гостей
Как уберечь зимой свою дачу от лихих людишек

час назад

Утеплять ли загородный дом?
Одна из неизбежных опасностей, поджидающих садоводов зимой, – это мороз. Он может навредить как садовому домику и имуществу, так и многолетним растениям на грядках. По прогнозам синоптиков, эта зима на Среднем Урале будет в среднем холоднее, чем две предыдущие. Стабильные -20 в январе и феврале могут серьёзно проморозить деревянный дачный домик, к этому надо быть готовым.

час назад

И деревья спасены, и зайцы целы
В стремлении сберечь садовые растения не стоит губить лесных гостей. Защита от зайцев, способных подгрызть дачные посадки, не должна им навредить.

час назад

Подкармливать птиц зимой в саду надо регулярно
С наступлением холодов и установлением снежного покрова стоит задуматься о корме для насекомоядных пернатых: синицах, поползнях, пищухах, дятлах. Все они остаются зимовать у нас на Урале, и нередко именно садоводы помогают им выжить в холода.

час назад

Погреб тоже нужно подготовить!
Перед морозами требуют внимания и подземные помещения.

час назад

Лопаты в руки – и вперёд!
Хорошая метель может буквально за несколько часов укрыть участок толстым слоем снега, превратив его в один большой сугроб.

2 часа назад

29 новых налогов
В 2017 году в Скипидарске будут введены новые налоги, пошлины и сборы.

19 часов назад

Террористы захватили самолёт, следовавший в Екатеринбург
25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэрофлота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург.

Последние новости
Что было раньше