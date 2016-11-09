Лопаты в руки – и вперёд!

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Хорошая метель может буквально за несколько часов укрыть участок толстым слоем снега, превратив его в один большой сугроб.

Особое внимание следует обратить на теплицы. Если их конструкция задерживает снег на крыше, его лучше вовремя убирать – пока он не слежался и не продавил её. Для этого подойдут берёзовые или пластиковые мётлы.

Случается, садоводы очищают от снега и деревья. Александр Юрин, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует делать это лишь в крайнем случае.

– Деревья можно очищать, если только есть угроза обламывания веток. При этом их надо очень аккуратно потрясти. В остальных же случаях, если на ветках лежит небольшой снежок или образовалась наледь, чистить их не стоит, иначе есть риск повредить дерево. Зимой в морозы растения слишком хрупкие, – говорит Александр Юрин.

Ещё одной заботой дачников, возможно, основной, является очистка от снега дорожек. Здесь в зависимости от количества снежного покрова используется самый разный инвентарь: мётлы, лопаты, специальные снегоуборочные машины.

Лопаты для уборки снега сегодня можно приобрести любые: из алюминия, фанеры, пластмассы или стальных сплавов. Самые лёгкие – пластмассовые и фанерные. Они подходят для уборки недавно выпавшего снега. При этом пластмассовые хороши и при мокром снеге, фанерные же будут намокать. Лопаты из алюминия имеют свойство гнуться, поэтому их тоже лучше применять, пока на сугробах нет твёрдой корки. Если же она появилась, стоит брать уже тяжёлые и прочные железные лопаты.

Если пространство участка большое, хорошим помощником станет снегоуборочный мотоблок. Стоит он не менее пяти-семи тысяч рублей – цена зависит от мощности, дальности откидывания снега, размера, фирмы. Зато поможет сэкономить силы и время дачникам с большими дворами.