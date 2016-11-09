Погреб тоже нужно подготовить!

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Перед морозами требуют внимания и подземные помещения.

Прежде всего надо прибраться: вымести мусор, удалить со стен паутину, хорошенько продезинфицировать и проветрить, если вы не сделали этого перед тем, как заложить на хранение урожай. Для дезинфекции используйте специальные дымовые шашки. И не пренебрегайте этими работами даже в том случае, если погребом под домом не пользуетесь: многие проблемы строения начинаются отсюда.

Не забудьте хорошенько просушить и защитить от плесени и гнили деревянные полки, обработав их медным купоросом (раствор: 600 граммов купороса на шесть литров воды). Стены погреба лучше побелить известковой водой, приготовленной из двух килограммов извести, разведённых в шести литрах воды. Если где-то в погребе обнаружили плесень, протрите её 40-процентным формалином.