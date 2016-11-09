Подкармливать птиц зимой в саду надо регулярно

Кормушки, из которых семечки для птиц сыплются постепенно, можно изготовить из бутылки и банки. Фото: domechti.ru

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

С наступлением холодов и установлением снежного покрова стоит задуматься о корме для насекомоядных пернатых: синицах, поползнях, пищухах, дятлах. Все они остаются зимовать у нас на Урале, и нередко именно садоводы помогают им выжить в холода.

Подкармливая насекомоядных птиц, дачники не только помогают сохранить их популяцию, но и действуют на благо своего сада. Дело в том, что пернатые привязываются к определённому месту, где есть еда. Они возвращаются на участок и весной, и летом, очищая местность от вредителей. Бояться, что эти птицы склюют потом ваш урожай, не стоит, потому что к ягодам эти птицы равнодушны – они хищники.

– Важно правильно кормить таких птиц. Насекомые – это, по сути, жир и белок в хитиновой оболочке, поэтому и давать мы должны жиры или белки. Например, семечки подсолнечника, но по ним заранее лучше покатать бутылочкой, чтобы нарушить целостность кожуры – птицам будет проще добраться до семечек, – рассказала Марина Галишева, орнитолог, преподаватель Городского детского экологического центра в Екатеринбурге.

Аналогом корма может быть и сало, только несолёное. Жареное и солёное птицам давать нельзя – такая еда может их погубить. Одним из самых важных правил подкормки Марина Галишева называет регулярность. Поэтому садоводам, которые бывают зимой на участке редко, придётся придумать такой вариант кормушки, когда из неё корм высыпается порциями. Размещать кормушку лучше всего под крышей в месте, закрытом от ветров, но доступном для птиц.