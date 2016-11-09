И деревья спасены, и зайцы целы

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

В стремлении сберечь садовые растения не стоит губить лесных гостей. Защита от зайцев, способных подгрызть дачные посадки, не должна им навредить.

Так считает сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Светлана Мещерягина:

– Некоторые садоводы разбрасывают отравленные овощи вокруг сада или ставят капканы, чтобы зайцы не добрались до кустов. Однако такие жестокие меры совершенно неоправданны. Не так уж много в наших лесах зайцев, чтобы так безжалостно уничтожать их. Меры по защите дачных участков от лесных жителей должны быть гуманными. Просто оберните стволы яблонь и груш рубероидом – и длинноухие не смогут полакомиться их корой, а значит, и приходить больше к вам не будут.

Вместо рубероида можно использовать мелкоячеистую сетку, но это более трудоёмкая процедура – ведь её потребуется обернуть в несколько слоёв, а потом закрепить. На ветки потоньше – вишню, сливу – можно надевать разрезанные пластиковые бутылки. Кто-то оборачивает стволы старым капроном или мешковиной, однако всерьёз надеяться на эти средства невозможно: ткань способна легко рваться.

А вот мышей, хозяйничающих на дачах зимой, жалеть не стоит: эти грызуны не только вредят садовым растениям, но и разносят опасные для человека болезни. Поэтому в борьбе с мышами хороши и ядовитые приманки, и капканы… Но в последние годы садоводам приглянулся ультразвуковой отпугиватель грызунов. Человеческое ухо этот звук не беспокоит, а вот мыши издаваемый устройством шум не терпят. Они уходят с участка, где работает такая «машинка».

– Мы начали использовать ультразвуковой аппарат на даче года два назад: можем оставить его включённым в сеть даже на выходные дни, – рассказывает садовод Светлана Конева из товарищества «Конгломерат» под Екатеринбургом. – Мыши сразу исчезли из домика. Следы их остались лишь в самом углу участка – видимо, там, где действия аппарата уже нет.