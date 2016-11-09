Утеплять ли загородный дом?

Этот дом как раз находится в стадии утепления – идёт закрепление твёрдой минеральной ваты, следующий этап – чистовая отделка. Фото: Станислав Богомолов

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Одна из неизбежных опасностей, поджидающих садоводов зимой, – это мороз. Он может навредить как садовому домику и имуществу, так и многолетним растениям на грядках. По прогнозам синоптиков, эта зима на Среднем Урале будет в среднем холоднее, чем две предыдущие. Стабильные -20 в январе и феврале могут серьёзно проморозить деревянный дачный домик, к этому надо быть готовым.

Тем, кто собирается жить в саду в зимний период, специалисты советуют предварительно утеплить стены.

– Я сторонник утепления минеральной ватой. Причём чем больше её плотность, тем лучше, – поделился опытом строитель Антон Мигунов. – Для уральской зимы я бы советовал брать вату толщиной не менее 100 миллиметров и плотностью 50 или 100 кг/м3. Лучше утеплять дом заранее, в тёплое время года, но даже сейчас эти работы ещё не поздно провести. Строителям стоит обратить особое внимание на щели, их не должно остаться – иначе это лишний выход тепла и образование влаги. Она будет впитываться в утеплитель, который станет тяжёлым и может отвалиться, либо каркас, под ним начнёт гнить.

Если же до весны на даче никто не появится, то утеплять дом не имеет смысла. В любом случае он промёрзнет зимой, но особого вреда уральский холод не должен нанести. Уезжая из сада на зиму, нужно убедиться, что все окна плотно закрыты. Иначе во время неизбежных зимних оттепелей и заморозков на стенах могут образоваться конденсат и лёд. По этой же причине не стоит приезжать в сад зимой и протапливать домик – при его остывании станет только хуже.

Накануне зимы необходимо тщательно обследовать крышу дачного дома. Если есть какие-то дыры, прогнившие участки, плесень, то их нужно обязательно устранить. Иначе весной есть риск протекания крыши, что может повлечь за собой серьёзные последствия для всего дома. Перед сезоном снегопадов стоит внимательно осмотреть козырьки и навесы. Если есть сомнения по поводу того, смогут ли они выдержать толстый слой снега, лучше их временно демонтировать. Ближе к весне нелишне наведаться в сад и сбросить с крыши снег – тогда он намокает и становится особенно тяжёлым. Однако в случае, если кровлю клали профессионалы, уральские осадки не должны ей навредить.

– Большинство садовых домиков сейчас обогреваются с помощью электричества. Зимой особенно важно соблюдать технику пожарной безопасности при обращении с электропроводкой, – добавил Антон Мигунов. – Если вы не планируете жить в саду, то всё электричество нужно отключить. А лучше даже установить перед входом в дом разграничивающее устройство вроде рубильника, чтобы в помещение провода заходили уже обесточенными. Бывает, что мелкие грызуны портят проводку, что приводит к коротким замыканиям и пожарам.