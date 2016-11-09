От непрошеных гостей

Злоумышленники обычно тащат цветные металлы, продукты, бытовую технику, не брезгуют и заготовками. Чаще всего больше напакостят, чем унесут. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Увы, когда зимой пустеют дачи, от краж в садовых домиках не застрахован никто. Крадут в основном продукты и цветной металл, могут даже провода срезать. Как минимизировать потери? Есть несколько вариантов.

Стать клиентом охранного предприятия. Самый простой, но и самый затратный вариант. К примеру, частное охранное предприятие (ЧОП) поблизости от Екатеринбурга в зоне обслуживания 10–15 километров от города устанавливает абонентскую плату в пределах 1 300 рублей в месяц. Но вот цена на установку датчиков на двери, окна, на движение и прочей аппаратуры начинается от 30 тысяч рублей. При несанкционированном проникновении сигнал поступает на пульт ЧОПа, оттуда выезжает тревожная группа, одновременно приходит СМС-сообщение хозяину. И, отмечает старший инженер одного из ЧОПов «Шериф» Евгений Кулиев, как только устанавливается сигнализация, прекращаются даже всякие попытки воровства. Поэтому задержаний у ЧОПа немного – по одному-два за год: на доме ведь устанавливаются специальные лампочки, появляются наклейки с надписями «Объект находится под охраной», да и визиты тревожной группы не остаются незамеченными.

Небольшой скачок краж наблюдался в 2013 году. Охранники судят по вдруг увеличившемуся числу новых клиентов. Тащили тогда с дач в основном котлы и радиаторы отопления. Ну радиаторы понятно – чистый алюминий, и даже если они биметаллические, всё равно их можно сдать в пункт приёма цветных металлов. С котлами не совсем понятно – возни много, но тем не менее факт остаётся фактом. Тогда плотно поработала полиция, и в 2014 году краж стало меньше.

Установить видеонаблюдение. Достаточно эффективный способ, но он требует регулярных проверок, иначе теряется смысл. Запись месячной давности вряд ли поможет полиции отыскать злодея. Кроме того, кражи всё-таки чаще совершаются ночью, значит, двор дома должен быть освещён, что не всегда возможно. Для установки и настройки такой аппаратуры опять же нужны средства, да и наверняка придётся привлекать специалиста, так что это тоже затратно. Но есть вариант и попроще: установить муляжи видео­камер, это как-то отрезвляет лиходеев.

Поставить хитроумные ловушки. Опасный путь! У писателя-сатирика Семёна Альтова есть миниатюра на эту тему. Герои её ставили самострелы, фугасы, а потом сами под них и попадали. Ни в коем случае нельзя устанавливать опасные для жизни и здоровья устройства – попадёте под статью. По той же причине нельзя оставлять в дачных домах отравленные алкоголь и продукты.

Надо понимать, что открыть и взломать можно всё, вопрос лишь времени и техники. А если попытаться усложнить доступ. Например, на люк в погреб, где хранятся соленья-варенья, можно поставить железную крышку с замком. Железные входные двери и решётки на окнах тоже создадут дополнительное препятствие. В коллективных садах, как правило, есть сторожа, а вот индивидуалам-застройщикам о безопасности жилища приходится заботиться самим. Мои знакомые, например, поступают просто: на зиму из дома увозят всё, что может представлять интерес для воров, замочек вешают символический. Если в доме нечего взять, то что с него взять?