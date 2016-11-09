Обеспечьте растения зимней «одеждой»

Ветки кустов смородины нужно связать, чтобы во время обильных снегопадов они не сломались под тяжестью снега. Фото: garden8.ru

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Некоторые виды садовых растений страдают от морозов, особенно если зима выдаётся малоснежной.

В дополнительной заботе нуждаются многие сорта малины, и больше всего – высокоурожайные и крупноплодные. Когда стрелка термометра опускается ниже 25 градусов, возможно вымерзание цветочных почек у побегов, оставшихся выше снежного покрова.

– Малину как можно ниже пригибают к земле, тогда снег её полностью засыпает. Под снежной шапкой ей не страшны даже сорокаградусные морозы, – рассказал «ОГ» директор Музея плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко.

Он отметил, что смородина уральской селекции холодов не боится, поэтому укутывать её от морозов необязательно. Но если в течение зимы будут обильные снегопады, тяжёлый снег может поломать хрупкие ветки, поэтому их нужно связать верёвочкой. Связать и укутать снегом необходимо также кусты крыжовника.

– Когда снег уже нападал, надо побольше накидать его к стволам яблонь и груш. Хотя синоптики и обещают, что наступающая зима будет холодной, но того количества снега, которое выпало в последние дни, достаточно, чтобы корни плодовых деревьев не пострадали, – отметил Геннадий Короленко.

Стволы деревьев он советует обернуть мешковиной, бумагой либо утеплительными материалами, которые продаются в магазинах для садоводов. Только нельзя использовать для этого полиэтиленовую плёнку, потому что под ней в периоды оттепели будет образовываться влага, и в результате на коре могут возникнуть грибковые заболевания.

Для кустов и деревьев уральской селекции такой защиты вполне достаточно, особенно если у них нет повреждённой коры и они не поражены какими-либо заболеваниями. Для растений, характерных для более южных широт, а также для молодых саженцев требуется дополнительная «одежда» – лапник или специальные щиты. Только с наступлением весны «одежду» надо снять.