Свердловские власти построили для себя гостиницу в лесу

Фото: forwallpaper.com

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

80 лет назад на берегу Верх-Сысертского пруда (на нынешней территории природного парка «Бажовские места») появился первый на Урале Дом охотника.

Он располагался на так называемом Емельяновом мысу. В двухэтажном доме имелись комнаты отдыха, кухня, помещение для чистки оружия и банька. Дом был построен свердловским облисполкомом (он там и на балансе был) и предназначался не для рядовых охотников.

Что стало с этим домом сейчас? — поинтересовались мы у председателя Сысертского общества охотников и рыболовов Владимира Токарева.

— Сгорел дом лет восемь назад, — рассказал нам Владимир Алексеевич. — Помнится, там была база охотхозяйства «Юность», потом располагалась база госпромхоза «Центральный». Когда госпромхоза не стало, земля с домом перешла кому-то в частные руки, и он сгорел. Что там сейчас — не знаю (существующая ныне в Верхней Сысерти база отдыха «Дом охотника» — просто тёзка того объекта. — Прим. «ОГ»).

Впоследствии дома охотника и рыбака появились почти в каждом крупном охотхозяйстве области. Дорог, техники, гостиниц было мало, вот и приходилось строить такие пристанища для любителей рыбалки и охоты. Лесные гостиницы были построены, например, в охотхозяйствах «Маминское», «Харловское», «Бобровское». Со временем ориентация таких домов изменилась: ведь сейчас запросто можно встать пораньше, уехать, скажем, за Шалю, в светлое время поохотиться и с наступлением сумерек вернуться ночевать домой. Лесные гостиницы стали теперь базами отдыха, а не просто местами ночёвки охотников и рыболовов.