При обрушении крыши на ЗиКе погибли четыре человека

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

9 ноября, днём на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. В результате инцидента 4 человека погибли и 14 получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.

По основной версии следственных органов, крыша цеха рухнула, не выдержав веса снега. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения бетонных перекрытий между производственными цехами Машиностроительного завода им. М.И. Калинина.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области эвакуировали из зоны обрушения сто человек. Евгений Куйвашев распорядился предоставить спасателям специальную подъёмную технику для разбора завалов. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области. Кроме того, туда выехали 17 машин скорой медпомощи, две из которых — из Территориального центра медицины катастроф. Пострадавшие в результате ЧП люди доставлены в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга.