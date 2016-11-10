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Карамзин бы благословил...

10 ноября 2016, 18:48 / Общество
Все представленные на выставке книги — собственность Центра истории Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

Все представленные на выставке книги — собственность Центра истории Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №210 от 11.11.2016 

На этой неделе в Екатеринбурге в Центре истории Свердловской области открылась выставка «Тысячелетняя история России в книгах, орденах, памятных монетах: от Рюрика до Николая II».

Экспозиция посвящена 250-летию со дня рождения Николая Карамзина, которое отмечается 12 декабря.

— Символично, на мой взгляд, что дата рождения первого русского историка, автора «Истории государства Российского» совпадает с Днём российской Конституции. Мы решили, что к юбилею Карамзина необходимо показать не только его сочинения, но и знаковые произведения об истории нашей страны, выходившие в разные годы, — рассказал «ОГ» директор Центра истории Свердловской области доктор исторических наук Анатолий Кириллов.

На выставке можно увидеть большое количество редких книг. Среди них исторические произведения, выходившие в России до революции и переизданные в наше время небольшим тиражом, а также репринты редких старинных фолиантов, напечатанные с сохранением всех черт оригинала. В их числе книги в дорогих кожаных переплётах «История Екатерины II», «Император Павел I», «Александр I» и другие произведения, посвящённые правителям государства.

На выставке есть и подлинные старинные книги, в их числе — «Война русского народа с Наполеоном 1812 г.» Ивана Божерянова. Многие историки утверждают, что это лучший труд о войне 1812 года.

— Это редкое издание после долгих торгов мы купили в Москве на букинистической выставке. Надеюсь, оно заинтересует гостей выставки, — сказал директор Центра истории Свердловской области. — Мы ждём как одиночных посетителей, так и группы студентов и школьников. Многие дети интересуются орденами и памятными монетами, поэтому мы обратились к екатеринбургским коллекционерам, и они согласились представить на выставке свои коллекции.

Здесь, в числе прочих, монеты, посвящённые русским писателям, музыкантам, деятелям науки, полководцам, а также — великим географическим открытиям, сделанным отечественными путешественниками, городам нашей страны. Одна из самых любопытных коллекций состоит из 35 монет, на которых изображены портреты всех русских императоров от Петра I до Николая II.

Ордена и монеты — из частных коллекций екатеринбургских нумизматов. Фото: Александр Зайцев

— Эти монеты недорогие, они сделаны из никеля. Другое дело, что непросто было собрать их вместе. Все они были выпущены в Великобритании и Германии, — рассказал Анатолий Кириллов.

Выставка продлится до середины декабря. После её закрытия посетители смогут вернуться в Центр истории Свердловской области и поближе познакомиться с уникальными книгами, которые их заинтересовали. Книги можно будет почитать в читальном зале центра.

Приглашаем посетить выставку с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, офис 105 (остановка «Профессорская»).

Справки, запись групп по тел.: 356-57-90, 356-57-91, 8 (904) 384-35-60.

Стоимость посещения выставки для взрослых — 100 рублей, для пенсионеров и школьников — 50 рублей.

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