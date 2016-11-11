Литейщик с Уралмаша стал первым в регионе Героем Труда

Герой Труда Антонов обучает молодых рабочих — будущих формовщиков (1948 год). Автор фото неизвестен

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

80 лет назад (в 1936 году) рабочему Уралмашзавода Петру Антонову было присвоено звание «Герой Труда». 57-летний литейщик стал первым свердловчанином, получившим эту почётную награду.

Пётр Антонов родился в 1879 году в Верхнетагильской волости, выучился на инженера и работал на ряде металлургических заводов Урала. Как и многие мужчины того времени, принимал участие в Гражданской войне.

В 1931 году Пётр Егорович пришёл работать на Уралмашзавод в качестве мастера сталелитейного цеха и провёл на заводе 27 лет (на пенсию ушёл, когда ему было уже под 80!). Антонов не только выполнял свои прямые обязанности, но и обучал молодёжь — подготовил более ста литейщиков. Кроме того, он внёс множество рационализаторских предложений, позволяющих улучшать качество продукции, снижать её стоимость и трудоёмкость производства. Сейчас эти технологии широко используются на многих предприятиях.

Руководство завода высоко ценило специалиста, выдвигало его делегатом на Всероссийский съезд Советов и съезды ВКП(б), а также представляло к наградам (он имел два ордена — Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»). Скончался Пётр Антонов в 1967 году.