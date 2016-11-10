«Пятёрочка» стала мировым рекордсменом по открытию новых магазинов

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» продолжает активное развитие в различных российских регионах и открывает новые магазины на Урале. В Свердловской области их теперь 300, а в Екатеринбурге — ровно сто. Юбилейный универсам был открыт 28 октября. До конца года «Пятёрочка» намерена открыть в регионе ещё до 40 торговых точек.

В пятницу, 28 октября, в Екатеринбурге было открыто сразу 10 новых универсамов в разных районах. Универсам по адресу: проспект Космонавтов, 54, стал сотым по счёту в городе. В честь этого события компания устроила праздник для посетителей – с концертом под открытым небом, где музыкальное сопровождение обеспечил духовой оркестр «Уралбэнд»; с дегустациями и детской программой. Кроме того, все покупатели получили возможность принять участие в розыгрыше, в котором главным призом был холодильник. Для этого нужно было просто совершить покупку в открывшемся магазине.

«Пятёрочке» удалось создать радостное настроение для жителей Уралмаша; представители сети пообещали, что не только в праздники постараются сделать процесс осуществления покупок приятным. Новый универсам соответствует всем стандартам сети — он светлый, просторный, в нём удобно и мамам с колясками, и маломобильным гражданам. В ассортименте магазина около 4 тысяч наименований продуктов, в свежести которых можно быть уверенным. В торговой сети существует должность «директор по свежести». Собственная программа контроля продукции существует на всех этапах, начиная от ввода товара в ассортимент и входного контроля на распределительных центрах до проверки качества и сроков годности в торговых залах.

В регионах «Пятёрочка» делает ставку на сотрудничество с местными поставщиками: продукцию категории «фреш» — свежие овощи и фрукты, мясо, молоко и молочные продукты – идеально закупать там, где она производится. В свердловские «Пятёрочки» местные производители поставляют до 20 процентов товаров. Представители ритейлера заявляют, что намерены увеличивать эту цифру.

Каждую неделю в рамках сети запускаются недельные акции на различные категории продуктов — со скидкой до 50 процентов можно приобрести порядка 100 товаров. Есть специальные предложения для пожилых людей — пенсионеры получают право на дополнительную скидку при покупках, совершённых в первой половине дня.

До конца 2016 года «Пятёрочка» планирует открыть ещё до десяти магазинов в Екатеринбурге и около 30 магазинов в Свердловской области, рассказали в компании.