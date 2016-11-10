Гранты на сумму 2,2 миллиона рублей привезли свердловчане с молодёжных форумов

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Почти шесть тысяч молодых и активных жителей Свердловской области побывали в 2016 году на международных, всероссийских и окружных молодёжных форумах. Об этом вчера сообщил Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта, на встрече с участниками форумов.

Особой популярностью у молодых учёных, преподавателей, экономистов и представителей других профессий пользовались в этом году всероссийские образовательные форумы «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область), «Таврида» (Республика Крым), «Балтийский Артек» (Калининградская область), «Итуруп» (Курильские острова), а также международный форум «Евразия» и форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2016».

12 участников этих форумов вернулись не только с новыми идеями и связями, но и с грантами на реализацию их проектов — общая сумма составляет 2,2 млн рублей.

— Наш проект по созданию мультфильма для самых маленьких про здоровый образ жизни получил грант в 300 тысяч рублей. Конечно, это капля в море, но благодаря этому мы смогли начать реализацию проекта — провели конкурс детских рисунков и отобрали те, которые лягут в основу мультфильма, — рассказала Наталья Ермаченко, участница форума «Территория смыслов на Клязьме» в 2016 году.

Всем обладателям грантов Леонид Рапопорт вручил благодарственные письма от министерства, а также пожелал и дальше проявлять активность, участвовать в форумах и развиваться, чтобы после трудиться на благо области. С чем согласились и сами участники.

— Форум «Территория смыслов на Клязьме» перевернул мою жизнь, я поняла, что не нужно бояться делиться с людьми своими идеями, не нужно бояться, что у тебя их кто-то украдёт. Если ты отдаёшь, ты получишь ещё больше, — рассказала Людмила Лукоянова, участница форума «Территория смыслов на Клязьме» в 2015 и 2016 годах. — Я увидела, что в нас, в молодёжь готовы вкладываться, вопрос в том, что мы можем предложить.