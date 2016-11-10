«Яндекс» захватит рынок недвижимости на Урале?

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

В Свердловской области начал работу обновлённый сервис «Яндекс.Недвижимость». В этом разделе собрана информация о квартирах в новостройках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и других городов региона. Новая услуга «Яндекса» обещает стать серьёзным конкурентом уже существующим на Среднем Урале подобным сервисам на сайтах Уральской палаты недвижимости, E1.ru, 66.ru и «Авито».

«Яндекс» сегодня можно назвать конторой по захвату мира — их сервисы, кажется, повсюду: такси, пробки, деньги, карты, работа и так далее. Кто-то привык ругать «Яндекс» за эту назойливость, но большинство современных жителей мегаполисов так или иначе пользуются сегодня этими услугами. При этом нередко IT-гигант постепенно вытесняет других игроков профильного рынка. Теперь, видимо, настала очередь недвижимости.

«Яндекс.Недвижимость» существует с 2010 года, но если раньше это был лишь агрегатор объявлений с других тематических сайтов, то сейчас сервис начал работать самостоятельно. Сегодня в базе свердловских новостроек на «Яндекс.Недвижимости» более 13,5 тысячи объявлений в 236 строящихся или уже построенных жилищных комплексах (ЖК). Создатели сервиса стремятся представить у себя на сайте полный каталог ЖК в регионе и создать самую большую базу квартир от застройщиков. Пользователь сможет не только увидеть рекламу застройщика или ЖК, но и выбрать конкретную квартиру, отсортировав все имеющиеся варианты по нескольким параметрам: цене, планировке, местоположению, размерам, этажу и так далее.

При выборе нужной квартиры пользователь видит сразу несколько телефонов всех продавцов — как застройщика, так и агентств недвижимости. Однако первым (и на самом видном месте) всплывает телефон того посредника, кто больше заплатит «Яндексу» — цена этой услуги определяется по аукциону. Это и станет основным доходом сервиса. Платным также будет продвижение объявлений в поиске на наиболее выгодные позиции, в остальном же платформа будет свободной для всех продавцов и покупателей.

Комментарий Рустем ГАЛЕЕВ, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости (УПН): — О планах «Яндекса» мы уже давно знаем и считаем, что он нам не конкурент. Наша основная функция — это реклама агентств недвижимости — членов УПН, поэтому дополнительная площадка для этого нам только на руку. Доска объявлений о продаже квартир для физических лиц у нас тоже есть, но это второстепенная задача. Сейчас мы ведём с «Яндексом» переговоры о сотрудничестве, уже подписано соглашение о передаче ему всей нашей базы вторичной недвижимости. Необходимо соблюсти баланс и не допустить профессиональных издержек для участников рынка. Мы не сторонники появления монополиста в этой сфере, который может позволить себе в любой момент повысить стоимость услуг. В этом случае пострадают не только агентства недвижимости, но и клиенты.

Кроме того, на «Яндекс.Недвижимости» вскоре можно будет найти и вторичное жильё, и предложения об аренде: объявления будут опубликованы как от владельцев квартир, так и от агентств недвижимости. Однако по какой именно модели развития бизнеса пойдёт «Яндекс» в Екатеринбурге, в компании ещё не решили. Либо они будут развивать партнёрские отношения с уже существующими сервисами поиска жилья, либо создадут с нуля свою базу.

Если для потенциальных покупателей жилья новый сервис, безусловно, станет удобным и востребованным, то действующим игрокам рынка недвижимости новый конкурент может принести немало хлопот. По словам руководителя по развитию бизнеса «Яндекс.Недвижимость» Сергея Роменского, опыт других городов показывает, что уже к весне 2017 года сервис сможет выйти на второе или третье место на рынке Екатеринбурга.

— «Яндекс» применил хорошую модель структурирования объявлений — «классифайд». Это очень удобно для клиентов. Мы тоже её запустили в июле 2016 года в пяти городах, в скором времени начнём использовать и в Екатеринбурге, — рассказала «ОГ» Лидия Ратникова, руководитель пресс-службы федерального портала недвижимости N1.ru, в который с недавних пор входит отдел недвижимости E1.ru. — В Свердловской области большой и сложный рынок недвижимости. Конкурентов на нём мы только приветствуем, ведь конкуренция — это стимул к появлению новых продуктов и улучшению качества. Пока никаких предложений о сотрудничестве от «Яндекса» нам не поступало, но в любом случае нам придётся с ним как-то взаимодействовать.