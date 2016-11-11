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Чужие среди своих

11 ноября 2016, 16:37 / Общество
В Кировграде в течение нескольких лет ко Дню пенсионера пожилым людям выплачивали денежное пособие. Однако в этом году выплаты в размере 300 рублей предоставили лишь тем, кто на пенсию вышел с предприятий и из организаций Кировграда. Фото: Алексей Кунилов

В Кировграде в течение нескольких лет ко Дню пенсионера пожилым людям выплачивали денежное пособие. Однако в этом году выплаты в размере 300 рублей предоставили лишь тем, кто на пенсию вышел с предприятий и из организаций Кировграда. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №211 от 12.11.2016 под заголовком «В Кировграде пенсионеров разделили на «своих» и «чужих»»

В редакцию «ОГ» пришло письмо от жительницы Кировграда Раисы Гариповой. «Не так давно в Свердловской области завершился месячник ко Дню пенсионера, о нём говорили и писали много хорошего. Вот только мы, пожилые люди, приехавшие жить в Кировград по разным жизненным обстоятельствам, оказались на этом празднике лишними, людьми второго сорта», – пожаловалась она.

Совет приезжих ветеранов

Женщина рассказала, что в городе в течение нескольких лет ко Дню пенсионера пожилым людям выплачивали денежное пособие. Сумма, конечно, смешная: вначале она составляла 100 рублей, потом 200, затем её увеличили до 300 рублей. Но в этом году выплаты предоставили лишь тем, кто на пенсию вышел с предприятий и из организаций Кировграда. «Нам, кто приехал в город, будучи уже пенсионером, очень обидно, что нас выбросили на обочину жизни. У нас же одна страна, и мы так же трудились на её объектах, как и кировградцы. Лично я работала на стройках Верхне-Тагильской, Средне-

уральской, Рефтинской, Кармановской ГРЭС, трудовой стаж — 43 года. В Кировград переехала, когда вышла на пенсию, потому что у меня тут родители похоронены и родственники живут. И у многих других, кто в пожилом возрасте переехал в этот город, большой трудовой стаж», — отметила ветеран.

Пытаясь разобраться в ситуации, «ОГ» выяснила, что формально пенсионеров Кировграда уже давно разделили на «своих» и «чужих». Как рассказала заместитель председателя Кировградского городского совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Татьяна Алексеева, ещё в 90-е годы в рамках городского Совета возникло своего рода особое подразделение — Совет приезжих ветеранов со своим председателем. Возможно, потому, что в городе относительно недорогое жильё, многие в начале 90-х годов переехали сюда из других союзных республик. Есть и такие, кто так же, как и Раиса Гарипова, приехал с Севера, заработав льготный стаж. Они и вошли в Совет приезжих.

— На учёте в городском Совете ветеранов состоит более 200 человек, которые раньше не проживали в нашем городе. Они всегда наравне со всеми участвовали в мероприятиях и каждый год ко Дню пожилого человека получали небольшую материальную помощь из бюджета муниципалитета. Но в этом году в связи с нелёгким материальным положением городские власти решили, что деньги будут выплачены только тем пенсионерам, кто в своё время трудился на предприятиях города и, соответственно, платил налоги в местный бюджет, — отметила Татьяна Алексеева.

Кстати, Раиса Гарипова в течение нескольких лет возглавляла тот самый Совет приезжих ветеранов и сама разносила таким ветеранам материальную помощь ко Дню пожилого человека.

Своим ветеранам Кировградский завод твёрдых сплавов помогает, а вот «чужие» здесь не ходят... Фото: Алексей Кунилов

В списках не значились

В Управлении социальной политики по городу Кировграду нам пояснили, что все социальные выплаты, преду-смотренные федеральным и областным законодательствами, были сделаны всем жителям городского округа без исключения. Но, кроме того, на основании решения городской думы в местной администрации было принято положение о выплатах дополнительной материальной помощи даже не всем местным, а только тем, кто работал в бюджетных организациях муниципального образования. Соответственно, эти деньги выдавались по конкретным спискам.

— У нас есть положение, в котором оговорено, кому положены выплаты из местного бюджета, — подтвердил глава Кировградского городского округа Александр Оськин. —Подобные положения есть на Кировградском заводе твёрдых сплавов и на предприятии «Уралэлектромедь», там тоже делают выплаты своим работникам ко Дню пенсионера. Мы же решили поддержать тех, кто трудился в бюджетных учреждениях Кировградского городского округа. Да, есть недовольные. Буквально на днях к нам обращалась женщина, которая раньше жила в Невьянске, тоже интересовалась, почему ей не выплатили материальную помощь. Но если человек работал в Невьянске, туда и надо обращаться с этим вопросом. У нас в городе есть переселенцы из Казахстана и других территорий, в условиях напряжённого бюджета мы не можем делать выплаты всем.

Зачем провоцировать социальное недовольство?

С одной стороны, администрация Кировградского городского округа заслуживает похвалы за то, что находит средства на поддержку пожилых людей. Далеко не каждый муниципалитет закладывает средства на такие нужды. Но с другой стороны…

— Поддержка ветеранов из местного бюджета практикуется в Пермском краю и Челябинской области, для Свердловской области — это большая редкость. Знаю, потому что мы, представители городских советов, всегда общаемся на пленумах областного Совета ветеранов и интересуемся, кто, как живёт, — рассказала нашему изданию председатель Совета ветеранов Полевского городского округа Раиса Бобкова. — В нашем регионе пенсионеров, как правило, поощряют предприятия. В Полевском, например, Северский трубный завод пять раз в год, к основным праздникам, делает выплаты из прибыли своим ветеранам. В то же время в городе закрылись Гумёшевское рудоуправление, завод железобетонных изделий и многие другие предприятия, и людям, которые там работали, не к кому обратиться за подобной поддержкой.

По словам нашей собеседницы, в Полевском, как и во многих других городах, муниципалитет никогда не выплачивал пенсионерам материального пособия. Но в то же время никогда не делил их на «своих» и «чужих». И в городском Совете ветеранов все числятся в едином списке, где не указано, в каком городе человек вышел на пенсию. И если пожилым предоставляется какая-то льгота, то всем без исключения. Например, 1 октября все пенсионеры бесплатно ездят на городском общественном транспорте.

— Мы все — россияне, все живём в одной стране, и власти любого из городов, на мой взгляд, должны одинаково относиться к каждому из ветеранов, — заявила Раиса Бобкова.

Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаковвозмущён таким разделением и также считает, что деление жителей одного муниципалитета на местных и приезжих абсолютно недопустимо.

— Мне известно немало случаев, когда ветераны работали на каких-то объектах страны, а выйдя на пенсию, вернулись на малую родину. Разве можно их обижать? — говорит он. — В Кировграде цена вопроса не так высока, если речь идёт о двух сотнях человек. В конце концов, можно было дать не по 300, а по 250 рублей, но всем. А то, выходит, что тот, кто работал в городской администрации, и так получает надбавку к пенсии как бывший муниципальный служащий, и ему ещё материальную помощь из бюджета выделяют. А другому — ничего. Представьте, что эти люди живут на одной лестничной площадке. Я категорически против деления пенсионеров на «белых» и «чёрных», потому что это провоцирует социальное напряжение…

Ну что это за «водораздел»? Ещё одна гримаса жизни? Даже морализаторствовать на эту тему не хочется — нет слов, только точки…

Кстати

Пенсионеры, переезжающие из районов Крайнего Севера в другие регионы на постоянное место жительства, и так несут определённые финансовые потери. Размер их пенсий уменьшается в соответствии со статьёй 14 федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области «ОГ» подтвердили, что при переезде граждан на новое место жительства фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется с учётом размера районного коэффициента по новому месту жительства.

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