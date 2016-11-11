Автор


Ветераны добились строительства корта

11 ноября 2016, 16:48 / Общество
В воротах новенького корта — Павел Рябов. Автор фото неизвестен

В воротах новенького корта — Павел Рябов. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №211 от 12.11.2016

О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.

Напомним читателям ситуацию: у ребят из этого двора имелось поле, но на нём не было специального покрытия и ограждения. Активисты-пенсионеры во главе с бабушкой вратаря одной из команд Павла Рябова, Надеждой Яковлевнойи пенсионером Анатолием Георгиевичем Максимовым, ходили по многим инстанциям, начиная от ТСЖ «Металлургов-18», районной и городской администраций и заканчивая разговором с депутатами. Никто не возражал — все ссылались на нехватку средств.

— Мои внуки живут в другом городе, но я не мог смотреть на то, что на детском футбольном поле было полно окурков, ребята гоняют мяч, поднимая кучи пыли и песка, засоряя себе лёгкие. Получалось, что вместо пользы дети вредят здоровью. Это я как химик по образованию говорю, — рассказывает пенсионер Анатолий Максимов.

Мальчишки стали тренироваться на других площадках, вдали от дома. И всё бы ничего, но одному из лучших вратарей, по мнению юных футболистов, тренеров и зрителей, Паше Рябову, трудно передвигаться — юноша с рождения болен ДЦП. В секции парня не брали, но, как это ни покажется странным, именно игра в футбол, которой он увлекается с 14 лет, укрепила его здоровье, позволила найти друзей. И каких друзей! Благодаря желанию юных футболистов иметь такого вратаря и усилиям пенсионеров в конечном итоге мечта детей о настоящем поле осуществилась.

Чтобы ускорить процесс, неугомонная бабушка Павла в канун нового 2016 года решила испытать удачу и обратиться на передачу Александра Гордона «Мужское/Женское». Внук в силу болезни письмо Деду Морозу написать не смог. А вот его друг двенадцатилетний Кирилл Рылов за идею ухватился и подробно рассказал в письме на телевидение и о мытарствах с обустройством площадки, и о любви к футболу, и о Паше — замечательном вратаре и товарище. Несмотря на разницу в возрасте (Павлу уже 24 года), игроки находят общий язык не только на поле, но и в повседневном общении.

Под Новый год Павла, его бабушку и Кирилла с мамой пригласили на передачу в Москву. Для участников программы организовали несколько экскурсий, но главное, конечно, встречу с неравнодушными людьми. Поскольку у Павла проблемы со слухом, то в студию пригласили представителя одной из медицинских компаний, который подарил юноше современный слуховой аппарат. Ещё им с Кириллом вручили фотоаппараты. В числе приглашённых гостей был тренер вратарей футбольного клуба «Урал» Андрей Шпилёв, подаривший Рябову форму вратаря и перчатки. Тренер также пригласил команду посетить игры клуба и пообещал, что поможет с оборудованием поля.

Своё обещание Шпилёв выполнил, обратившись за поддержкой в благотворительный фонд «Общество Малышева-73» «Добрые дела», который несколько лет участвует в обустройстве спортивных площадок во дворах, парках и детских домах. По словам председателя фонда Ильи Клюжина, всё на новом корте сделано по стандартам, как на Центральном стадионе — проведён дренаж почвы, земля выровнена, уложен рулонный газон. На поле установлены качественные ворота, осветительные приборы, высокое ограждение, чтобы мяч не вылетал под машины или на прохожих. Корт будет закрываться, ключи переданы старшему по дому. Пока футбольный корт находится на балансе фонда, но вскоре будет передан управляющей компании. Кстати, каждое утро Паша Рябов выходил во двор и наблюдал за ходом работ, придирчиво осматривая каждую деталь.

На новом поле уже состоялось несколько товарищеских матчей, и юные футболисты с восторгом говорят, что на таком корте они ещё никогда не играли. Здесь могут проводить тренировки и ребята из соседних дворов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Новое в рубрике Общество

8 минут назад

Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

8 минут назад

Эпидемии ВИЧ нет?
На этой неделе в областном правительстве состоялось внеочередное заседание координационной комиссии по противодействию распространению вируса иммунодефицита человека с участием делегации из Министерства здравоохранения России, которую возглавил заместитель министра Сергей Краевой.

46 минут назад

После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.

час назад

Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.

час назад

Кино в песнях и кружевах
В Свердловской области прошёл восьмой Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

час назад

Единовременную выплату получат все пенсионеры
В январе 2017 года пенсионеры, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие в РФ — работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей. В том числе и военные пенсионеры, что ранее не планировалось.

час назад

Погранцы решили поставить свой памятник
Ветераны областной общественной организации «Граница» приняли решение установить в Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, памятник «Пограничникам Урала».

час назад

Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной его деда
В редакцию «ОГ» обратились представители жителя Чехии Эвжена Марэла. Мужчина разыскивает родственников возлюбленной своего деда, который жил в Екатеринбурге в начале прошлого века.

час назад

Ветераны добились строительства корта
О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.

2 часа назад

Чужие среди своих
Из-за 300 рублей пенсионеров в Кировграде разделили на «приезжих» и «своих».

Последние новости
Что было раньше