Ветераны добились строительства корта

В воротах новенького корта — Павел Рябов. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.

Напомним читателям ситуацию: у ребят из этого двора имелось поле, но на нём не было специального покрытия и ограждения. Активисты-пенсионеры во главе с бабушкой вратаря одной из команд Павла Рябова, Надеждой Яковлевнойи пенсионером Анатолием Георгиевичем Максимовым, ходили по многим инстанциям, начиная от ТСЖ «Металлургов-18», районной и городской администраций и заканчивая разговором с депутатами. Никто не возражал — все ссылались на нехватку средств.

— Мои внуки живут в другом городе, но я не мог смотреть на то, что на детском футбольном поле было полно окурков, ребята гоняют мяч, поднимая кучи пыли и песка, засоряя себе лёгкие. Получалось, что вместо пользы дети вредят здоровью. Это я как химик по образованию говорю, — рассказывает пенсионер Анатолий Максимов.

Мальчишки стали тренироваться на других площадках, вдали от дома. И всё бы ничего, но одному из лучших вратарей, по мнению юных футболистов, тренеров и зрителей, Паше Рябову, трудно передвигаться — юноша с рождения болен ДЦП. В секции парня не брали, но, как это ни покажется странным, именно игра в футбол, которой он увлекается с 14 лет, укрепила его здоровье, позволила найти друзей. И каких друзей! Благодаря желанию юных футболистов иметь такого вратаря и усилиям пенсионеров в конечном итоге мечта детей о настоящем поле осуществилась.

Чтобы ускорить процесс, неугомонная бабушка Павла в канун нового 2016 года решила испытать удачу и обратиться на передачу Александра Гордона «Мужское/Женское». Внук в силу болезни письмо Деду Морозу написать не смог. А вот его друг двенадцатилетний Кирилл Рылов за идею ухватился и подробно рассказал в письме на телевидение и о мытарствах с обустройством площадки, и о любви к футболу, и о Паше — замечательном вратаре и товарище. Несмотря на разницу в возрасте (Павлу уже 24 года), игроки находят общий язык не только на поле, но и в повседневном общении.

Под Новый год Павла, его бабушку и Кирилла с мамой пригласили на передачу в Москву. Для участников программы организовали несколько экскурсий, но главное, конечно, встречу с неравнодушными людьми. Поскольку у Павла проблемы со слухом, то в студию пригласили представителя одной из медицинских компаний, который подарил юноше современный слуховой аппарат. Ещё им с Кириллом вручили фотоаппараты. В числе приглашённых гостей был тренер вратарей футбольного клуба «Урал» Андрей Шпилёв, подаривший Рябову форму вратаря и перчатки. Тренер также пригласил команду посетить игры клуба и пообещал, что поможет с оборудованием поля.

Своё обещание Шпилёв выполнил, обратившись за поддержкой в благотворительный фонд «Общество Малышева-73» «Добрые дела», который несколько лет участвует в обустройстве спортивных площадок во дворах, парках и детских домах. По словам председателя фонда Ильи Клюжина, всё на новом корте сделано по стандартам, как на Центральном стадионе — проведён дренаж почвы, земля выровнена, уложен рулонный газон. На поле установлены качественные ворота, осветительные приборы, высокое ограждение, чтобы мяч не вылетал под машины или на прохожих. Корт будет закрываться, ключи переданы старшему по дому. Пока футбольный корт находится на балансе фонда, но вскоре будет передан управляющей компании. Кстати, каждое утро Паша Рябов выходил во двор и наблюдал за ходом работ, придирчиво осматривая каждую деталь.

На новом поле уже состоялось несколько товарищеских матчей, и юные футболисты с восторгом говорят, что на таком корте они ещё никогда не играли. Здесь могут проводить тренировки и ребята из соседних дворов.