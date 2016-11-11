Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной его деда

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В редакцию «ОГ» обратились представители жителя Чехии Эвжена Марэла. Мужчина разыскивает родственников возлюбленной своего деда, который жил в Екатеринбурге в начале прошлого века.

Алоис Марэл был унтер-офицером австро-венгерской армии. В 1915 году он попал в плен, большую часть которого провёл на Урале — в Екатеринбурге и Ирбите. Здесь у него закрутился роман с местной жительницей, но вскоре влюблённые расстались и больше никогда не виделись.

Внукам Алоиса Марэла известно лишь имя избранницы их деда — Лидия — и примерный год рождения — 1895. В семейном архиве сохранилась её фотография, которую девушка подарила своему возлюбленному, когда пришла пора прощаться — предположительно, в августе 1916 года. На обороте карточки написано её рукой: «На добрую память, Лидия». Родственники полковника предполагают, что Лидия была из богатой и известной в Екатеринбурге семьи — об этом говорят одежда и украшения девушки. Скорее всего, она была коренной жительницей столицы Урала.

В России Алоис Марэл перешёл на сторону русских и вступил в Чехословацкий корпус. Из Екатеринбурга он вынужден был уехать на Украину, где, по архивным данным, прошёл офицерский курс, позже он участвовал в боях в Сибири, а в 1920 году вернулся на родину. Родители Лидии не позволили уехать ей за Алоисом в Чехию, влюблённые расстались, больше никогда не виделись и даже не переписывались. По словам внука, Алоис всю свою жизнь вспоминал Лидию. Несмотря на то, что у него было немного информации о ней, вся семья знала об этой русской девушке.

B году 1930-м Алоис Марэл женился, у него родились два ребёнка, одного из которых он назвал русским именем Евгений. В 1950 году в возрасте 57 лет Алоис вышел в отставку в должности полковника, в 1985 году умер. Родные полковника просят откликнуться всех, кому известно что-либо о семье Лидии из Екатеринбурга.