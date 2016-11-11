Погранцы решили поставить свой памятник

Макет памятника пограничникам. Автор — Игорь Акимов. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

Ветераны областной общественной организации «Граница» приняли решение установить в Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, памятник «Пограничникам Урала».

Монумент в бронзе предполагается установить на будущей Аллее ратной славы, где уже установлены закладные камни от МЧС и пограничников. Памятник высотой 3,8 метра будет представлять собою скульптуру пограничника с собакой, автоматом и биноклем. Открыть его планируется 28 мая 2018 года, к 100-летию Пограничных войск России. Как водится в таких случаях, объявлен сбор средств.