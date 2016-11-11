Единовременную выплату получат все пенсионеры

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В январе 2017 года пенсионеры, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие в РФ — работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей. В том числе и военные пенсионеры, что ранее не планировалось.

Пенсионеры должны знать, что выплата будет носить беззаявительный характер — обращаться в органы Пенсионного фонда или подавать заявление не нужно.

К сожалению, нашим незнанием часто пользуются мошенники. На удочку проходимцев чуть не попала жительница Екатеринбурга Галина Семёновна П., в квартиру которой постучались две представительные дамы, назвавшись сотрудниками Пенсионного фонда. Они заверили 83-летнюю женщину, что для получения единовременной выплаты нужно заполнить документы и заплатить пошлину в размере 650 рублей. Пенсионерка уже и заявление заполнила, но на счастье внучка вернулась домой и усомнилась в законности действий «сотрудниц фонда». Задержать мошенниц двум женщинам, к сожалению, не удалось.

Специалисты ПФР предупреждают, что ни в коем случае не следует сообщать свои сведения лицам, представляющимися сотрудниками фонда. Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят — любая работа с клиентами осуществляется только в клиентских службах управлений ПФР в городах и районах области.

КСТАТИ. На территории Свердловской области единовременную выплату получат более 1,3 миллиона пенсионеров.