Кино в песнях и кружевах

Фото: msp.midural.ru

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В Свердловской области прошёл восьмой Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

На финал фестиваля во Дворец народного творчества в Екатеринбург со всей области приехали творческие коллективы — победители предварительных этапов на уровне своих управленческих округов. Всего 10 команд из Екатеринбурга, Ирбита и Слободо-Туринского района, Полевского, Нижнесергинского района, Краснотурьинска, Карпинска, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.

В этом году Фестиваль клубного движения был посвящён теме «Кино в каждом из нас!». Представители старшего поколения инсценировали эпизоды из всеми любимых советских и российских фильмов, например, «Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию», а также выступали с музыкальными номерами. Например, полевчанин Владимир Ушаков на саксофоне исполнил мелодии из фильмов «Земля Санникова» и «Зимний вечер в Гаграх».

Представлены в этот день были и лучшие работы различных клубов, где пенсионеры занимаются декоративно-прикладным творчеством. Например, внимание многих привлёк ажурный палантин, представленный клубом «Кружевницы» КЦСОНа Октябрьского района Екатеринбурга.