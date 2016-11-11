Добровольцев «серебряного возраста» становится больше

Фото: msp.midural.ru

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.

За последние три-четыре года количество добровольцев-пенсионеров в области значительно увеличилось. Пока подсчитать, сколько их, непросто, потому что нет единого движения. Но точно известно, что при каждом Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) по пять, а то и десять человек регулярно занимаются волонтёрской деятельностью. Причём инициативу проявляют они сами.

— У старшего поколения, мне кажется, поменялись приоритеты. Если раньше мы устраивали мероприятия, чтобы их развлечь, организовать досуг, то сейчас они хотят сами оказывать помощь другим — детям, ветеранам, людям без постоянного места жительства, — сказала Аделина Козлова, заместитель директора КЦСОНа Ленинского района Екатеринбурга. — Для них это возможность поделиться своими знаниями, опытом. Когда они чувствуют, что востребованы, их это стимулирует к ещё более активным действием.

При КЦСОНе Ленинского района Екатеринбурга волонтёры «серебряного возраста» создали тактильную азбуку для слабовидящих детей, вязаный пальчиковый театр для малышей одного из детских садов.