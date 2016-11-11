После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.

Один из автобусов ехал пустым за ребятами, другой — вёз детей из школы в селе Новый Быт. По словам очевидцев, водитель пустой машины превысил скоростной режим и поэтому, когда он начал входить в поворот на перекрёстке, его машину повело в занос. Автобус, полный детей, столкнулся с пустым. Оба школьных автомобиля ПАЗ принадлежат муниципальному казённому образовательному учреждению «Пироговская средняя общеобразовательная школа». По предварительной информации, в автобусе, который ехал из школы, находились 20 детей. В результате столкновения за медицинской помощью обратились семь школьников, трое из них госпитализированы.

В ходе проверки прокуратура и ГИБДД Свердловской области, управление СКР Каменска-Уральского установят: было ли организовано соответствующее сопровождение детей, находились ли школьные автобусы в технически исправном состоянии, оборудованы ли они пристяжными ремнями и проходили ли водители автобусов медицинский осмотр перед рейсом. Особое внимание сотрудники ведомства обратят на состояние дорожного полотна. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского и иного реагирования. О проведении массовой проверки школьных автобусов не сообщается.