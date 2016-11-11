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Microsoft выписали антивирусное

11 ноября 2016, 18:32 / Общество
Фото: Александр Зайцев

Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №211 от 12.11.2016 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

Суть претензии — в том, что Microsoft поставил сторонних разработчиков антивирусных программ в заведомо проигрышные условия, сократив время для адаптации программного обеспечения к Windows 10 с двух месяцев до шести дней. Пока те приспосабливаются к новым условиям игры, операционная система сносит всё «несовместимое» антивирусное ПО конкурентов и на его место устанавливает собственный продукт Defender, в котором не достаёт некоторых защитных функций. Согласия пользователей при этом не спрашивают: если человек забыл продлить лицензию или поставил пробную версию другого антивируса они отключаются автоматически. Поэтому остальные разработчики лишаются возможности конкурировать на рынке: кто не успел, тот опоздал.

— Тем самым Microsoft постепенно выдавливает из Windows независимых разработчиков из тех областей, в которых имеет собственные приложения, и нередко — в ущерб потребителю, — заявил генеральный директор «Лаборатории» Евгений Касперский в своём блоге.

Также руководитель сообщил, что намерен обратиться в антимонопольные органы разных стран с просьбой обязать транснациональную компанию прекратить нарушение законодательства и устранить его последствия. Начали с обращения в российское антимонопольное ведомство. В самой компании Microsoft сообщили, что пока не получали официального уведомления от ФАС, добавив, что работают в соответствии с антимонопольным законодательством.

— Еврокомиссия уже несколько раз штрафовала компанию за нарушение принятых в Европе антимонопольных норм и неисполнение нарушенных предписаний, — резюмирует екатеринбургский юрист Иван Кадочников. — Так, в 2008 году корпорации выписали штрафы на общую сумму в 1,68 миллиарда евро. В 2009 году Microsoft снова оштрафовали за навязывание пользователям браузера Internet Еxplorer — после этого компания предоставила пользователям выбор между несколькими браузерами. Судя по прецедентам в нашей стране, ФАС нередко идёт навстречу потенциальным нарушителям, если те готовы устранить проблему. Поэтому скорее всего дело кончится миром: Microsoft выпустит и предоставит разработчикам обновление для обеспечения совместимости ещё до рассмотрения дела административной комиссией.

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