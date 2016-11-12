В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»

В здании Свердловского рок-клуба - на ул. Володарского, 9 располагалась редакция "Радиотрека". Автор фото неизвестен

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».

В 1991 году движение Свердловского рок-клуба постепенно сошло на нет, и эта идея буквально витала в воздухе — создать свою радиостанцию, где крутили бы современную музыку. Создали «Радиотрек» два партнёра — администратор Свердловского рок-клуба Рудольф Стерхов и звукорежиссёр Марат Урумбаев.

В то время не существовало такого понятия, как FM, и было невозможно получить свою собственную частоту, поэтому станция начала своё вещание в диапазоне УКВ (ультракороткие волны) на 69,92 МГц, где уже располагалось радио «Орфей». Работало это так: ровно на 45 минут утром — с 7.00 до 7.45 и по выходным — на полтора часа с 9.00 до 10.30 «Радиотрек» вклинивался в эфир «Орфея», на котором крутили классическую музыку. А на «Треке» включали такую музыку — The Beatles, Элтон Джон, Art of Noise, а также «Аквариум» и «Агату Кристи». Разместилась станция в здании рок-клуба по адресу ул. Володарского, 9.

С технической точки зрения, радиостанция работала совсем просто: в студии стояло два обыкновенных кассетных магнитофона — «Яуза-203» и «Вега», они были подключены почти напрямую к радиопередатчику. Вся фонотека тогда хранилась на виниловых пластинках, а эфир создавался путём резки и склеивания магнитной плёнки. Так, выбранные из фонотеки песни записывались на катушечный магнитофон в студии, а потом плёнка с записанными песнями разрезалась и снова склеивалась уже в нужном порядке. Иногда возникали и комичные случаи — то плёнку зажуёт, то сотрудники не успевают перевернуть кассету с одной стороны на другую.

— Специалистов (например, диджеев) просто не было, потому что не было никогда такой профессии в нашей стране. Музыка, русская и подходящая для эфира по качеству, составляла только 10-15 процентов от всего контента. Не было надёжной и удобной профессиональной техники, а та, которую можно было достать, стоила баснословно дорого, — вспоминал создатель проекта, администратор Свердловского рок-клуба Рудольф Стерхов.

В классическом виде станция просуществовала до 1997 года. Тогда проект покинул Рудольф Стерхов, а потом станция «Радиотрек» перестала вещать под таким названием.

— Несколько позже это ещё звучало как «Радиотрек», — рассказывает «ОГ» Рудольф Стерхов. — А потом марка осталась, но уже покупались продукты других радиостанций — «Хит ФМ», «Европа плюс» и так далее. Было очень жалко уходить. Но в 1997 году мне это уже немного поднадоело, и пришло время сбросить с себя этот груз.

Кстати, конкуренты у радиостанции появились в 1992 году. Это вторая негосударственная радиостанция Екатеринбурга — «Радио Си». Примечательно, что разместились они на той же частоте, но чтобы быть впереди конкурентов, «Радио Си» пришлось выходить в эфир на час раньше.