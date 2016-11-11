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Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы

11 ноября 2016, 19:35 / Общество
В Екатеринбурге в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом (Ясная, 46) работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ и консультирования. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом (Ясная, 46) работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ и консультирования. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №211 от 12.11.2016

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.

На этой неделе в областном правительстве состоялось внеочередное заседание координационной комиссии по противодействию распространению вируса иммунодефицита человека с участием делегации из Министерства здравоохранения России, которую возглавил Сергей Краевой.

В областном центре, в частности, зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции. На Среднем Урале обследованием на ВИЧ охвачены 23 процента населения, во многих других регионах — менее 15 процентов.

Специалисты Минздрава дали высокую оценку региональной системе противодействия распространению ВИЧ-инфекции, нормативно-методической базе, которая позволяет организовывать мероприятия с межведомственным участием на региональном и муниципальном уровнях, а также системе оказания медпомощи больным ВИЧ-инфекцией и ведению электронных баз данных, позволяющих планировать объемы медицинской помощи и лекарственного обеспечения с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Кстати

В октябре нынешнего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года. В ноябре федеральное правительство выделило Минздраву РФ 2,28 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами граждан, инфицированных ВИЧ.

В рамках первичной профилактики отмечена работа по внедрению в каждом образовательном учреждении области обучающей программы по профилактике ВИЧ среди учащихся и их родителей, а также программы профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда, реализуемой среди работающего населения. Одобрена областная Концепция информирования населения по ВИЧ-инфекции на период до 2020 года.

Как положительный опыт, который можно транслировать на другие регионы РФ, отмечены межведомственные технологии по раннему выявлению ВИЧ-инфекции — тестирование в изоляторах временного содержания, в реабилитационных центрах, проверка на наличие вируса лиц, проходящих освидетельствование на употребление психоактивных веществ, а также половых партнёров беременных женщин. Отдельно положительно отмечена работа по социальному сопровождению людей, живущих с ВИЧ, и их семей.

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