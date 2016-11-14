Излишний словарный запас у ребёнка может привести к заиканию

Исправить лёгкие дефекты речи можно с логопедом в детском саду. Чем раньше с ребёнком начнёт заниматься специалист, тем быстрее появится результат. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Вчера во всём мире отмечали международный день логопеда. Работы этим специалистам сегодня хватает — по их собственным наблюдениям, количество детей с нарушениями речи ежегодно растёт. Профессор кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Уральского государственного педагогического университета Зоя Репина рассказала «ОГ», почему это происходит и как можно научить ребёнка правильно говорить.

— Зоя Алексеевна, как много сегодня, на ваш взгляд, людей с дефектами речи?

— Сейчас наблюдается тенденция увеличения количества таких людей, особенно детей. Много детей с алалией — заболеванием, при котором речи вообще нет. Очень много подростков с афазией — распадом уже сформировавшей речи после перенесённых травм или, довольно часто, после инсультов. Если раньше таких подростков было не так много, но всё-таки они были, то сейчас афазия молодеет. Также много детей с органическим поражением центральной нервной системы, вследствие которого возникает диз-артрия. Эти ребята не успевают учиться в общеобразовательной школе, особенно трудно им даются письмо и чтение.

— И в чём причины этих заболеваний?

— Нарушения могут возникнуть в разные периоды жизни. Например, когда ребёнок ещё в утробе матери, а она в период беременности сильно болеет, принимает наркотики, употребляет алкоголь или курит. Или если во время родов ребёнок был обвит пуповиной или испытывал во время беременности кислородное голодание. На дальнейшую речь также может повлиять ошибка акушеров при родах, появление гематом или опухоли коры головного мозга у младенца. Также причиной могут стать менингит или энцефалит, перенесённые в раннем возрасте. А сегодня на здоровье влияют неблагоприятная экология, некачественные вода и еда — поэтому идёт рост таких дефектов у детей.

— Можно ли исправить речевые дефекты ребёнка самостоятельно?

— Большинство дефектов речи возникают из-за органического поражения центральной нервной системы. В таком случае следует обратиться к логопеду, невропатологу, психиатру и нейрохирургу. Только комплексное лечение (физиотерапия, медикаментозное лечение и занятия с логопедом) может принести результат. Если вовремя не обратиться к специалисту, заболевание может прогрессировать во взрослом возрасте. Иногда лёгкую форму дефектов речи, например, картавость, которая проявляется в возрасте шести-семи лет, можно быстро исправить у логопеда — в течение двух недель или месяца. Но таких детей единицы.

— Что может усугубить ситуацию?

— Некоторые родители так любят своего ребёнка, что считают, что надо сделать его вундеркиндом: начинают читать ему рассказы и стихи не по возрасту. Это может вызвать патологию. Тогда у малыша бурно развиваются лексические средства, а коммуникативные умения отстают. У таких детей в голове большой словарный запас, но использовать его они не умеют: не могут вовремя подобрать слова, чтобы выразить свою мысль, не умеют быстро составлять словосочетания и предложения. Возникают запинки и паузы, но не из-за того, что ребёнок забыл слово, а потому что он долго не может выбрать нужное из того множества, которое знает. Эти запинки постепенно закрепляются и приводят к заиканию.

— А у взрослых может нарушиться речь?

— Да, например, инсульты в различной форме могут привести к распаду речи. Таких примеров очень много. У человека может, например, нарушиться чувствительность движения органов речи. Он не знает, куда нужно поставить язык и какое положение придать губам при произнесении того или иного звука. Или нарушается механизм переключения с одного артикуляционного движения на другое — тогда возникает заикание или нарушается слоговая структура слова: надо сказать, предположим, «молоко», а он говорит «ломоко». Несмотря на то, что детский организм более податлив для исправления дефектов, взрослым тоже можно помочь. Если логопед сможет правильно понять механизм распада речи, то он справится с проблемой. Но бывают такие тяжёлые поражения коры головного мозга, когда мы не в силах помочь.