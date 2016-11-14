Автор


От «Областной газеты» получите с улыбкой!

14 ноября 2016, 18:09 / Общество
Приз от «Областной газеты» Ольге Мантуровой вручает заместитель главного редактора Наталья Поташева. Фото: Александр Зайцев

Приз от «Областной газеты» Ольге Мантуровой вручает заместитель главного редактора Наталья Поташева. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Конкурс «Подписка «ОГ»-2017», инициатором которого стали «Областная газета» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России», продолжается. Подведены итоги за октябрь.

Поздравить начальника отделения почтовой связи Камышлов-4 Ольгу Мантурову, опередившую своих коллег в октябре, приехала заместитель главного редактора «ОГ» Наталья Поташева. Ольга Леонидовна подписала на «Областную газету» 29 человек.

Принимая приз от газеты — пароварку и торт, она отметила, что это заслуга всего коллектива, поскольку все шесть сотрудников отделения трудятся на совесть. И тут же привела в пример почтальона Любовь Ширыкалову, которая верна своей профессии более 34 лет.

— Когда к нам приходят стажёры, я через несколько дней могу сказать — прикипит этот человек к нашей профессии или нет, — рассказывает Ольга Леонидовна. Здесь надо быть и хорошим менеджером, и грамотным оператором, и тонким психологом. Поверьте, контакт с клиентами можно установить всегда. Не знаю, проще ли работать, когда мы всех знаем, город-то небольшой. Земляки нас уважают, но и спрашивают строже — попробуй-ка запоздай с доставкой газеты — отчитают!

Ольга Леонидовна 11 лет трудится в этом отделении, а до этого работала на почте в городе Артёмовском. Сумку почтальона она надела на плечо в 14 лет. Поначалу было очень тяжело, но трудности девочку не испугали и, окончив техникум, она опять пришла на почту и ни дня об этом не пожалела.

Второе место заняла Галина Галактионова, начальник почтового отделения посёлка Пуксинка Гаринского ГО (Серовский почтамт), подписав на новую версию газеты 21 земляка. На первый взгляд, результат не очень впечатляет — пока не узнаете, что в этом посёлке живут всего 80 человек, двадцать из которых — дети. Практически ни один житель посёлка не остался без «Областной». Галактионова более 30 лет проработала в этом почтовом отделении, уже на пенсии, но расставаться с любимой работой не хочет: «Как подумаю, что с утра на почту не надо будет спешить, слёзы накатываются. Я знаю читательские вкусы каждого, у нас есть несколько подписчиков, которые в течение многих лет верны «ОГ». Газета открывает жителям маленького посёлка, добраться до которого весной и летом можно только на вертолёте или катере, а в холода по зимнику, окно в большой мир…»

l Почтальон из Ирбита Ирина Фуфачёва уступила своей коллеге Галактионовой только на один экземпляр нашей газеты. Она работает в почтовом отделении 12 лет и все эти годы выписывает «Областную» и читает её от первой и до последней страницы. Она отмечает, что ирбитчанам очень нравятся тематические полосы «Дом. Сад. Огород», «Охота и рыбалка».

Пять дней в неделю Ирина Николаевна преодолевает 18 километров по своему участку и всегда с улыбкой: «Без хорошего настроения с подписчиками разговаривать просто невежливо. Я предлагаю «Областную», потому что уверена, что именно в этой газете они найдут для себя много интересного и полезного. На моём участке много организаций. Может, в большом городе и не принято с почтальоном разговаривать, а меня все знают, и я всегда предлагаю сотрудникам разных предприятий подписаться на издание прямо на рабочем месте. Недавно я участвовала в конкурсе «Улыбка почтальона» и победила, так меня многие ирбитчане поздравили. Почтальон — лучшая профессия: всегда на свежем воздухе, в курсе всех новостей и в гуще людей».

Победительницы из Ирбита и Пуксинки тоже получили в подарок от «ОГ» пароварки.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

39 минут назад

Детсад — наукоград
Малыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками.

40 минут назад

Полиция разыскивает пострадавших от мошенников
В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. По данным следствия, зло-умышленники обманным путём присваивали квартиры и машины. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей.

44 минуты назад

Исковой «дуплет» не выстрелил
Суд Кировского района города Екатеринбурга принял решение отказать в исковых требованиях Сергея Горшунова к редакции «Областной газеты» в связи с заметкой «Транзит киллера прервали в Екатеринбурге», размещённой на сайте газеты еще в 2014 году.

47 минут назад

От «Областной газеты» получите с улыбкой!
Конкурс «Подписка «ОГ»-2017», инициатором которого стали «Областная газета» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России», продолжается. Подведены итоги за октябрь.

52 минуты назад

Излишний словарный запас у ребёнка может привести к заиканию
Вчера во всём мире отмечали международный день логопеда. Работы этим специалистам сегодня хватает — по их собственным наблюдениям, количество детей с нарушениями речи ежегодно растёт. Профессор кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Уральского государственного педагогического университета Зоя Репина рассказала «ОГ», почему это происходит и как можно научить ребёнка правильно говорить.

12 ноября 2016

В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»
25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».

11 ноября 2016

Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.

11 ноября 2016

Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

11 ноября 2016

После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.

11 ноября 2016

Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.

Последние новости
Что было раньше