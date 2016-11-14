От «Областной газеты» получите с улыбкой!

Приз от «Областной газеты» Ольге Мантуровой вручает заместитель главного редактора Наталья Поташева. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Конкурс «Подписка «ОГ»-2017», инициатором которого стали «Областная газета» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России», продолжается. Подведены итоги за октябрь.

Поздравить начальника отделения почтовой связи Камышлов-4 Ольгу Мантурову, опередившую своих коллег в октябре, приехала заместитель главного редактора «ОГ» Наталья Поташева. Ольга Леонидовна подписала на «Областную газету» 29 человек.

Принимая приз от газеты — пароварку и торт, она отметила, что это заслуга всего коллектива, поскольку все шесть сотрудников отделения трудятся на совесть. И тут же привела в пример почтальона Любовь Ширыкалову, которая верна своей профессии более 34 лет.

— Когда к нам приходят стажёры, я через несколько дней могу сказать — прикипит этот человек к нашей профессии или нет, — рассказывает Ольга Леонидовна. Здесь надо быть и хорошим менеджером, и грамотным оператором, и тонким психологом. Поверьте, контакт с клиентами можно установить всегда. Не знаю, проще ли работать, когда мы всех знаем, город-то небольшой. Земляки нас уважают, но и спрашивают строже — попробуй-ка запоздай с доставкой газеты — отчитают!

Ольга Леонидовна 11 лет трудится в этом отделении, а до этого работала на почте в городе Артёмовском. Сумку почтальона она надела на плечо в 14 лет. Поначалу было очень тяжело, но трудности девочку не испугали и, окончив техникум, она опять пришла на почту и ни дня об этом не пожалела.

Второе место заняла Галина Галактионова, начальник почтового отделения посёлка Пуксинка Гаринского ГО (Серовский почтамт), подписав на новую версию газеты 21 земляка. На первый взгляд, результат не очень впечатляет — пока не узнаете, что в этом посёлке живут всего 80 человек, двадцать из которых — дети. Практически ни один житель посёлка не остался без «Областной». Галактионова более 30 лет проработала в этом почтовом отделении, уже на пенсии, но расставаться с любимой работой не хочет: «Как подумаю, что с утра на почту не надо будет спешить, слёзы накатываются. Я знаю читательские вкусы каждого, у нас есть несколько подписчиков, которые в течение многих лет верны «ОГ». Газета открывает жителям маленького посёлка, добраться до которого весной и летом можно только на вертолёте или катере, а в холода по зимнику, окно в большой мир…»

l Почтальон из Ирбита Ирина Фуфачёва уступила своей коллеге Галактионовой только на один экземпляр нашей газеты. Она работает в почтовом отделении 12 лет и все эти годы выписывает «Областную» и читает её от первой и до последней страницы. Она отмечает, что ирбитчанам очень нравятся тематические полосы «Дом. Сад. Огород», «Охота и рыбалка».

Пять дней в неделю Ирина Николаевна преодолевает 18 километров по своему участку и всегда с улыбкой: «Без хорошего настроения с подписчиками разговаривать просто невежливо. Я предлагаю «Областную», потому что уверена, что именно в этой газете они найдут для себя много интересного и полезного. На моём участке много организаций. Может, в большом городе и не принято с почтальоном разговаривать, а меня все знают, и я всегда предлагаю сотрудникам разных предприятий подписаться на издание прямо на рабочем месте. Недавно я участвовала в конкурсе «Улыбка почтальона» и победила, так меня многие ирбитчане поздравили. Почтальон — лучшая профессия: всегда на свежем воздухе, в курсе всех новостей и в гуще людей».

Победительницы из Ирбита и Пуксинки тоже получили в подарок от «ОГ» пароварки.