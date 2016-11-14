Исковой «дуплет» не выстрелил

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Суд Кировского района города Екатеринбурга принял решение отказать в исковых требованиях Сергея Горшунова к редакции «Областной газеты» в связи с заметкой «Транзит киллера прервали в Екатеринбурге», размещённой на сайте газеты еще в 2014 году.

Тогда в Екатеринбурге был со стрельбой и погоней задержан Ромас Замольскис (Замас) — киллер из Литвы, более десяти лет находившийся в международном розыске. В начале двухтысячных Замольскис, бежавший от уголовного преследования на родине, появился на Урале и занялся привычным ремеслом в составе ОПГ Михаила Клока. Летом нынешнего года в Верх-Исетском суде клоковской банде вынесен обвинительный приговор. «ОГ» сообщила об этом в номере за 6 июня 2016 года (http://www.oblgazeta.ru/news/14566/).

Тремя годами ранее полицейские провели серию обысков и задержаний подозреваемых в причастности к ОПГ Клока. На официальном сайте полицейского главка в перечне задержанных и был упомянут Сергей Горшунов.

Поскольку основным персонажем публикации о киллере-гастролёре был отнюдь не он, а главной темой — эхо стреляющего десятилетия, то о Горшунове сообщалось вскользь и в основном по материалам других изданий. Однако и этого господину, который последние годы жил в Эмиратах, оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя оскорблённым и потребовать от редакции убрать из заметки на сайте «информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию» Горшунова.

При этом сначала истец оценил свои моральные страдания в 250 тысяч рублей, затем отказался от материальных претензий, а потом вновь предъявил их, но уже на сумму 150 тысяч рублей. В суде страдалец так и не появился. Его интересы защищал представитель, который в меру сил и знаний пытался подвести правовую базу под требования своего доверителя.

Однако суд разобрался в существе спора и дал ему принципиальную, основанную на требованиях действующего законодательства оценку, отказав персонажу из «лихих 1990-х» и «крутых нулевых» в его претензиях.