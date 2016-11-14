Автор


Полиция разыскивает пострадавших от мошенников

14 ноября 2016, 18:15 / Общество
  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. По данным следствия, зло-умышленники обманным путём присваивали квартиры и машины. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей.

Злоумышленники начали свою деятельность ещё в 2011 году. Они размещали рекламные объявления в газетах и в Интернете о выдаче кредитов под залог квартиры или автомобиля. А после заключали с обратившимися гражданами простые письменные договоры займа, купли-продажи или дарения имущества якобы в обеспечение возврата долга — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Чтобы сделка выглядела правомерной, тагильские аферисты продавали имущество, которым завладели, третьим лицам.

— Схема мошенничества новизной не отличается, но и распространённой в области её нельзя назвать, — сообщил «ОГ» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Видимо, поэтому злоумышленникам удалось достаточно долго проворачивать свои махинации, пока в 2015 году в полицию не обратились сразу трое потерпевших. Показательна, например, история жительницы Ленинского района Нижнего Тагила. Она позвонила по телефону, указанному в рекламе, — решила взять кредит на ремонт. Но прежде чем выдать заём, «специалисты» пришли и осмотрели квартиру. Жилплощадь им, видимо, понравилась, и они согласовали заём на один год, при этом не объяснив, какие документы будут заполняться при передаче денег. Воспользовавшись неопытностью женщины в таких делах, они взяли у неё оригиналы документов на квартиру, также она подписала договор купли-продажи своего имущества и две расписки. Одна была на сумму 110 тысяч рублей (100 — заём и 10 — обслуживание), вторая — на один миллион — страховка на случай невозврата займа. Когда женщина захотела продать свое жильё, чтобы разом решить свои финансовые проблемы, злоумышленники уговорили её сделать это через них, убедили, что надо выписаться из этой квартиры, а её перевезли на съёмную. Больше с ними связаться она не смогла.

В ходе расследования тагильские полицейские установили, что несколько мужчин, ранее судимых за аналогичные преступления, не так давно оформили на себя и родственников ряд сделок в регистрационной палате. В августе 2016 года правоохранительным органам удалось задержать девять человек. Уже известно о 17 подобных случаях обмана тагильчан, есть серьёзные основания предполагать, что обманутых гораздо больше.

Подозреваемым теперь грозит до 10 лет лишения свободы и выплата штрафа с немалыми суммами по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Возможен ли возврат имущества потерпевшим — пока неизвестно, это решать будет суд. А гражданам в очередной раз рекомендуют быть бдительными при совершении сделок.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

39 минут назад

Детсад — наукоград
Малыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками.

40 минут назад

Полиция разыскивает пострадавших от мошенников
В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. По данным следствия, зло-умышленники обманным путём присваивали квартиры и машины. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей.

44 минуты назад

Исковой «дуплет» не выстрелил
Суд Кировского района города Екатеринбурга принял решение отказать в исковых требованиях Сергея Горшунова к редакции «Областной газеты» в связи с заметкой «Транзит киллера прервали в Екатеринбурге», размещённой на сайте газеты еще в 2014 году.

47 минут назад

От «Областной газеты» получите с улыбкой!
Конкурс «Подписка «ОГ»-2017», инициатором которого стали «Областная газета» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России», продолжается. Подведены итоги за октябрь.

52 минуты назад

Излишний словарный запас у ребёнка может привести к заиканию
Вчера во всём мире отмечали международный день логопеда. Работы этим специалистам сегодня хватает — по их собственным наблюдениям, количество детей с нарушениями речи ежегодно растёт. Профессор кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Уральского государственного педагогического университета Зоя Репина рассказала «ОГ», почему это происходит и как можно научить ребёнка правильно говорить.

12 ноября 2016

В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»
25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».

11 ноября 2016

Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.

11 ноября 2016

Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

11 ноября 2016

После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.

11 ноября 2016

Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.

Последние новости
Что было раньше