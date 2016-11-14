Полиция разыскивает пострадавших от мошенников

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. По данным следствия, зло-умышленники обманным путём присваивали квартиры и машины. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей.

Злоумышленники начали свою деятельность ещё в 2011 году. Они размещали рекламные объявления в газетах и в Интернете о выдаче кредитов под залог квартиры или автомобиля. А после заключали с обратившимися гражданами простые письменные договоры займа, купли-продажи или дарения имущества якобы в обеспечение возврата долга — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Чтобы сделка выглядела правомерной, тагильские аферисты продавали имущество, которым завладели, третьим лицам.

— Схема мошенничества новизной не отличается, но и распространённой в области её нельзя назвать, — сообщил «ОГ» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Видимо, поэтому злоумышленникам удалось достаточно долго проворачивать свои махинации, пока в 2015 году в полицию не обратились сразу трое потерпевших. Показательна, например, история жительницы Ленинского района Нижнего Тагила. Она позвонила по телефону, указанному в рекламе, — решила взять кредит на ремонт. Но прежде чем выдать заём, «специалисты» пришли и осмотрели квартиру. Жилплощадь им, видимо, понравилась, и они согласовали заём на один год, при этом не объяснив, какие документы будут заполняться при передаче денег. Воспользовавшись неопытностью женщины в таких делах, они взяли у неё оригиналы документов на квартиру, также она подписала договор купли-продажи своего имущества и две расписки. Одна была на сумму 110 тысяч рублей (100 — заём и 10 — обслуживание), вторая — на один миллион — страховка на случай невозврата займа. Когда женщина захотела продать свое жильё, чтобы разом решить свои финансовые проблемы, злоумышленники уговорили её сделать это через них, убедили, что надо выписаться из этой квартиры, а её перевезли на съёмную. Больше с ними связаться она не смогла.

В ходе расследования тагильские полицейские установили, что несколько мужчин, ранее судимых за аналогичные преступления, не так давно оформили на себя и родственников ряд сделок в регистрационной палате. В августе 2016 года правоохранительным органам удалось задержать девять человек. Уже известно о 17 подобных случаях обмана тагильчан, есть серьёзные основания предполагать, что обманутых гораздо больше.

Подозреваемым теперь грозит до 10 лет лишения свободы и выплата штрафа с немалыми суммами по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Возможен ли возврат имущества потерпевшим — пока неизвестно, это решать будет суд. А гражданам в очередной раз рекомендуют быть бдительными при совершении сделок.