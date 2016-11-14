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Детсад — наукоград
14 ноября 2016, 18:17 / Общество
Воспитанники детского сада №43 Сухого Лога уже готовятся работать на производстве — пока они изучают, как делают кирпичи и бетонные трубы на местном предприятии «Знамя». Фото: Светлана Шмонина
- Опубликовано в №212 от 15.11.2016
После технической выставки «От винта!» в рамках Национального чемпионата World Skills Hi-Tech, на которой детский сад №43 из Сухого Лога похвастал воспитанием будущих инженеров и заводских рабочих, педагоги получили предложения от оборонных заводов вместе готовить специалистов технических направлений «на вырост».
Малыши с удивлением глазеют на складированные до потолка высоченного цеха бетонные трубы. Трогают их руками: настоящие! И огромные, не обхватить руками. Такие поднимает лишь подъёмный кран — видели, работает на заводе? Крошечные пальчики проводят по ребристому шиферу: «Такой я видел у деда в деревне, на крыше!» — догадался сметливый мальчишка. Это старшая группа детского сада №43 Сухого Лога пришла на экскурсию в… цеха предприятия «Знамя». Чтобы своими глазами увидеть, как делается бетон, из чего производят кирпич и какие огромные бывают трубы. Зачем это малышам?
— Современные дети живут представлениями о мире, полученными по телевидению и Интернету. Абсолютное большинство никогда не видели поля с пшеницей, из которой делают муку, чтобы печь хлеб. Не выстругивали с отцом саблю из дерева. Им трудно представить, что делают рабочие на заводе, зачем нужны инженеры. Сегодня в повседневной жизни так много благ цивилизации, что детям кажется, будто эти достижения берутся из ниоткуда. Мы показываем малышам, что все эти блага производит сам человек, — говорит Светлана Семухина, заведующая детсадом №43 Сухого Лога.
Дети старшей и подготовительной групп с интересом изучают производство труб. Фото: Светлана Шмонина
После экскурсий по цехам и лабораториям дети рисуют — делятся впечатлениями, «переживают» профессию, с которой познакомились. Потом строят из конструктора такие же, как на заводе, краны. Осваивают компьютерные программы и создают 3D-книги и мультфильмы, используя фотографии, сделанные на производстве, сконструированные из Лего модели и собственные рисунки. Так появились мультфильм о производстве кирпича и 3D-книга о производстве труб.
— В школу дети пойдут, зная профессии, которые действительно нужны в наше время, — поясняет Светлана Шмонина, руководитель студии «Детский сад—Наукоград» садика №43. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что с заводским цехом они уже познакомились.
Именно ради этого и появилась в Свердловской области «Уральская инженерная школа» — целевая программа для профориентации старшеклассников. Ребят из выпускных классов педагоги стали водить на производственные экскурсии — этим теперь ни в Екатеринбурге, ни в области уже не удивишь.
— На нашем предприятии действует даже специальный разрешённый и утверждённый руководством экскурсионный маршрут для школьников, — говорит специалист пресс-службы НПО автоматики Павел Кашпуров. — Однако участвовать в нём могут лишь совершеннолетние — по предъявлении паспорта. Младшим детям можем предложить посещение нашего музея, его экспозиции на тему космонавтики тоже могут заинтересовать и пробудить интерес к профессии инженера.
Так что дошкольников ни здесь, ни на других заводах ещё не видали. Ну, это если не говорить о Сухом Логе.
— Зачем связались с малышнёй? — спрашиваю директора сухоложского Народного предприятия «Знамя» Георгия Задирако.
— Сегодня у нас нет молодых — ни техников, ни инженеров, а кто приходит, работать совершенно не готов, — сетует Задирако. — Все со школьной скамьи хотят руководить, а дело делать не умеют. Вынуждены воспитывать для себя специалистов сами. А вот если с детского садика и школы воспитывать в детях уважение к рабочим, техническим, инженерным профессиям, то недостатка в кадрах не будет. Надеюсь, те смышлёные малыши, которые изучали у нас на заводе, как делается кирпич, через какое-то время придут мне на смену.
Новым заинтересовать легче дошкольников, чем детей старшего возраста. Фото: Светлана Шмонина
С той же идеей воспитания новых кадров выступило и предприятие «Авангард» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» из Смоленской области. Раннее прединженерное образование сухоложцев так поразило оборонщиков, что они договорились о сотрудничестве с детским садом, несмотря на большое расстояние между Средним Уралом и Смоленском. Встретились они на фестивале научно-технического творчества, который проходил в Екатеринбурге в дни Национального чемпионата World Skills Hi-Tech.
— Пока мы будем сотрудничать с помощью Интернета, — пояснила начальник отдела информации «КТРВ» Лариса Алференкова. — Дети смогут пройти виртуальную экскурсию. Так и познакомятся с нашим производством. Мы предоставим фотографии, а педагоги с малышами сделают 3D-книгу.
Воспитатели детского сада надеются, что на интернет-проектах дело не остановится. Они уже получили положительный отзыв на раннее предпрофессиональное образование от Московского авиационного завода. Глядишь, во время летних каникул соберутся с детьми и в дальнюю экскурсию — в Москву или Смоленск.
Кстати
О том, что нацеливать детей на получение профессии инженера надо с садичного возраста, уже давно догадались в «Росатоме». Образовательный проект Государственной корпорации по атомной энергии действует уже не один десяток лет. Во всех крупных городах России работают информационные центры, где занимаются системной работой по мотивации детей на получение технических специальностей. Есть такой центр и в Екатеринбурге. Несколько лет здесь совершенно бесплатно работает лаборатория «Фиксируй опыт» — занятия предназначены для детей с четырёх лет.
— Именно в дошкольном возрасте детям любопытно всё без исключения, и вызвать интерес к технике, к производству в этот период проще всего, — считает специалист Информационного центра по атомной энергии в Екатеринбурге Анна Корчемкина. — Дошколятам мы показываем опыты, эксперименты — это наиболее понятная для них форма работы.