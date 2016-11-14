Детсад — наукоград

Воспитанники детского сада №43 Сухого Лога уже готовятся работать на производстве — пока они изучают, как делают кирпичи и бетонные трубы на местном предприятии «Знамя». Фото: Светлана Шмонина

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

После технической выставки «От винта!» в рамках Национального чемпионата World Skills Hi-Tech, на которой детский сад №43 из Сухого Лога похвастал воспитанием будущих инженеров и заводских рабочих, педагоги получили предложения от оборонных заводов вместе готовить специалистов технических направлений «на вырост».

Малыши с удивлением глазеют на складированные до потолка высоченного цеха бетонные трубы. Трогают их руками: настоящие! И огромные, не обхватить руками. Такие поднимает лишь подъёмный кран — видели, работает на заводе? Крошечные пальчики проводят по ребристому шиферу: «Такой я видел у деда в деревне, на крыше!» — догадался сметливый мальчишка. Это старшая группа детского сада №43 Сухого Лога пришла на экскурсию в… цеха предприятия «Знамя». Чтобы своими глазами увидеть, как делается бетон, из чего производят кирпич и какие огромные бывают трубы. Зачем это малышам?

— Современные дети живут представлениями о мире, полученными по телевидению и Интернету. Абсолютное большинство никогда не видели поля с пшеницей, из которой делают муку, чтобы печь хлеб. Не выстругивали с отцом саблю из дерева. Им трудно представить, что делают рабочие на заводе, зачем нужны инженеры. Сегодня в повседневной жизни так много благ цивилизации, что детям кажется, будто эти достижения берутся из ниоткуда. Мы показываем малышам, что все эти блага производит сам человек, — говорит Светлана Семухина, заведующая детсадом №43 Сухого Лога.

Дети старшей и подготовительной групп с интересом изучают производство труб. Фото: Светлана Шмонина

После экскурсий по цехам и лабораториям дети рисуют — делятся впечатлениями, «переживают» профессию, с которой познакомились. Потом строят из конструктора такие же, как на заводе, краны. Осваивают компьютерные программы и создают 3D-книги и мультфильмы, используя фотографии, сделанные на производстве, сконструированные из Лего модели и собственные рисунки. Так появились мультфильм о производстве кирпича и 3D-книга о производстве труб.

— В школу дети пойдут, зная профессии, которые действительно нужны в наше время, — поясняет Светлана Шмонина, руководитель студии «Детский сад—Наукоград» садика №43. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что с заводским цехом они уже познакомились.

Именно ради этого и появилась в Свердловской области «Уральская инженерная школа» — целевая программа для профориентации старшеклассников. Ребят из выпускных классов педагоги стали водить на производственные экскурсии — этим теперь ни в Екатеринбурге, ни в области уже не удивишь.

— На нашем предприятии действует даже специальный разрешённый и утверждённый руководством экскурсионный маршрут для школьников, — говорит специалист пресс-службы НПО автоматики Павел Кашпуров. — Однако участвовать в нём могут лишь совершеннолетние — по предъявлении паспорта. Младшим детям можем предложить посещение нашего музея, его экспозиции на тему космонавтики тоже могут заинтересовать и пробудить интерес к профессии инженера.

Так что дошкольников ни здесь, ни на других заводах ещё не видали. Ну, это если не говорить о Сухом Логе.

— Зачем связались с малышнёй? — спрашиваю директора сухоложского Народного предприятия «Знамя» Георгия Задирако.

— Сегодня у нас нет молодых — ни техников, ни инженеров, а кто приходит, работать совершенно не готов, — сетует Задирако. — Все со школьной скамьи хотят руководить, а дело делать не умеют. Вынуждены воспитывать для себя специалистов сами. А вот если с детского садика и школы воспитывать в детях уважение к рабочим, техническим, инженерным профессиям, то недостатка в кадрах не будет. Надеюсь, те смышлёные малыши, которые изучали у нас на заводе, как делается кирпич, через какое-то время придут мне на смену.

Новым заинтересовать легче дошкольников, чем детей старшего возраста. Фото: Светлана Шмонина

С той же идеей воспитания новых кадров выступило и предприятие «Авангард» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» из Смоленской области. Раннее прединженерное образование сухоложцев так поразило оборонщиков, что они договорились о сотрудничестве с детским садом, несмотря на большое расстояние между Средним Уралом и Смоленском. Встретились они на фестивале научно-технического творчества, который проходил в Екатеринбурге в дни Национального чемпионата World Skills Hi-Tech.

— Пока мы будем сотрудничать с помощью Интернета, — пояснила начальник отдела информации «КТРВ» Лариса Алференкова. — Дети смогут пройти виртуальную экскурсию. Так и познакомятся с нашим производством. Мы предоставим фотографии, а педагоги с малышами сделают 3D-книгу.

Воспитатели детского сада надеются, что на интернет-проектах дело не остановится. Они уже получили положительный отзыв на раннее предпрофессиональное образование от Московского авиационного завода. Глядишь, во время летних каникул соберутся с детьми и в дальнюю экскурсию — в Москву или Смоленск.