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Нынешний ноябрь будет самым холодным в XXI веке

14 ноября 2016, 18:58 / Общество
Таких морозов в ноябре не было последние 16 лет. Фото: Алексей Кунилов

Таких морозов в ноябре не было последние 16 лет. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016 

Вчера главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что эта неделя будет аномально холодной.

— С северо-востока на Свердловскую область надвигается холодный фронт. Днём температура воздуха ожидается в пределах минус 18-24 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 22-27 градусов, а в отдельных районах — до минус 32 градусов, — отметила Галина Шепоренко.

По её словам, по 17 ноября в области объявлено штормовое предупреждение. Такие предупреждения даются, когда в течение пяти дней среднесуточная температура ожидается на семь градусов ниже нормы. В ближайшие дни среднесуточная температура будет на 10-12 градусов ниже нормы.

— В XXI веке на Среднем Урале ещё не было таких холодных периодов, выпавших на осенний месяц. Последний раз ноябрь был очень суровым в 1998 году, температура достигала минус 40 градусов. Также очень холодным ноябрь был в 1984 и 1993 годах, — напомнила главный синоптик Свердловского гидрометцентра.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко сообщил, что на базе подразделений МЧС созданы 44 мобильных пункта обогрева.

— При возникновении заторов эти пункты появятся на федеральных и региональных трассах, — пояснил он. — Там будут точки организации питания, возможность выйти на связь, зарядить сотовый телефон. Все люди, обратившиеся в мобильные пункты, при необходимости будут эвакуированы в пункты временного размещения. Главным управлением МЧС по Свердловской области создана горячая линия для автомобилистов по телефону

371-45-50. Также в чрезвычайных ситуациях можно звонить по номерам 101 и 112.

Заместитель директора — главный инженер филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» Алексей Смушкин рассказал журналистам, что накануне осенне-зимнего сезона энергетики тщательно подготовились к работе в условиях низких температур.

— Сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ. Приведены в готовность автономные мобильные источники электроснабжения и 194 бригады общей численностью 1 200 человек для устранений возможных аварий, — сообщил он. — Все социально значимые объекты — под особым контролем. О нарушении электроснабжения следует сообщать по телефону 8-800-25-01-220.

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