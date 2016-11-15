Не утопия ли — монорельс в Екатеринбурге?

В Москве монорельсовая дорога перевозит пассажиров с 2004 года. Фото: vm.ru

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Екатеринбург задыхается в пробках — это не секрет. Над тем, как решить транспортные проблемы, думают не только представители власти, но и учёные. Вчера Екатеринбургский союз научных и инженерных организаций (ЕСНИО) провёл круглый стол, посвящённый развитию на Урале монорельсового — эстакадного транспорта.

Этой темой учёные занимаются с 2013 года. Почему? Как рассказал председатель Свердловского облсовета ВОИР Алексей Окунев, монорельсовый транспорт имеет ряд преимуществ. Поезда по монорельсовым дорогам могут двигаться со скоростью от 60 до 150 километров в час с интервалом одна-две минуты, в результате возникает возможность перевозить от 5 до 30 тысяч пассажиров в час. Такой транспорт не пересекается с другими транспортными потоками, благодаря чему обеспечивается высокая безопасность передвижения. Движение не зависит от погодных условий, а применение электротяги снижает уровень шума в городе и не влияет на загрязнение окружающей среды.

Уральские учёные выдвинули целый ряд идей, некоторые из них были озвучены во время круглого стола. Так, директор ООО «Уральский дом науки и техники» Александр Анисимов рассказал об идее построить монорельсовую дорогу от станции метро «Геологическая» до Арамиля с двумя промежуточными остановками: около ЦПКиО имени Маяковского и на Химмаше.

— Затраты на строительство 10 километров такой дороги в шесть раз ниже, чем на строительство тех же километров линии метро. Как сообщили нам в проектно-изыскательском институте транспортного строительства «Уралгипротранс», цена проектных изысканий для строительства монорельса — порядка одного миллиона рублей за километр. Исходя из этих расчётов, мы начали поиски инвесторов для финансирования проектных работ первого этапа на участке: станция метро «Геологическая» — ЦПКиО имени Маяковского. Несколько компаний проявили заинтересованность, однако до реального финансирования дело так и не дошло, — рассказал Александр Анисимов.

Член ЕСНИО Геннадий Оберюхтин представил идею строительства кольцевой монорельсовой дороги, которая могла бы пройти через КРЦ «Уралец», микрорайон Академический, Центральный стадион, ЦПКиО имени Маяковского. Геннадий Оберюхтин даже придумал, как задействовать для реализации этой задумки предприятия региона.

— Техническую документацию разрабатывают наши институты «Уралгипротранс» и «Тагилпроект», предприятие «Уралстальконструкция» проводит строительно-монтажные работы, НПО автоматики и Уралтрансмаш изготавливают поезда, Уральский государственный железнодорожный университет готовит специалистов для обслуживания новой дороги, — выложил он такой расклад.

Участники круглого стола представили ещё две идеи. Одна из них — построить пассажирско-туристическую монорельсовую дорогу в Екатеринбурге вдоль реки Исеть, вторая — охватить монорельсами все ближайшие города от Кировграда и Асбеста до Полевского и Верхнего Уфалея и использовать их не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки грузов. Честно сказать, все эти идеи кажутся одна фантастичнее другой, особенно в сложившихся экономических условиях. Не потому ли не находятся ни инвесторы, ни заказчики для реализации этих задумок?

— Строительство подобных объектов требует огромных материальных вложений. В техническом плане такая дорога представляет собой очень сложную конструкцию, использование которой требует соблюдения строжайших правил безопасности, к сожалению, не исключается опасность падения состава с большой высоты, — сказал корреспонденту Алексей Окунев, объясняя, в чём заключаются негативные стороны данного вида транспорта.

Стоит отметить, что в России монорельсовая дорога пока действует только в Москве. В Санкт-Петербурге разрабатывалось несколько проектов, но ни один из них не был воплощён в жизнь, более того, жители улиц, вдоль которых хотели строить эстакады, публично выразили протест против такого строительства. Предполагалось, что поезда будут двигаться по эстакадам на уровне четвёртого-пятого этажей. В Европе этот вид транспорта используется, но не широко. Стандартизированы монорельсовые дороги пока только в Японии.