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Уральский физик «дотянулся» до трубопроводов под водой

15 ноября 2016, 18:04 / Общество
Технологию мониторинга подводных газопроводов Евгений Нархов успешно отработал во время испытаний в Карском море в 2015 и 2016 годах. Фото: Андрей Сергеев

Технологию мониторинга подводных газопроводов Евгений Нархов успешно отработал во время испытаний в Карском море в 2015 и 2016 годах. Фото: Андрей Сергеев

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016 

Аспирант Физико-технологического института (ФТИ) УрФУ Евгений Нархов победил во всероссийском конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи «Молодой инноватор года» в номинации «Технологии, использующие разработки ядерной науки». Он представил на суд жюри проект бесконтактного мониторинга нефте- и газопроводов при помощи магнитометрических комплексов.

Разработка Евгения основывается на уже созданных его коллегами из научно-исследовательской лаборатории квантовой магнитометрии ФТИ УрФУ магнитометрах. Это специальные приборы, способные измерять с высокой точностью (до тысячных процента) и чувствительностью до 0,01 наноТесл геомагнитное поле и магнитные свойства материалов. Уральские магнитометры высокочувствительны и широко применяются в геологоразведке в России и по всему миру. Однако для бесконтактной диагностики нефте- и газопроводов эти приборы необходимо модифицировать, что и сделал Евгений вместе с группой коллег. Они разработали специализированный комплекс для работы на магистральных и технологических трубопроводах, а также методику работы с ним.

— В мире практика бесконтактного мониторинга трубопровода не распространена, а в России есть несколько компаний, которые пытаются делать что-то подобное, но результаты их приборов в отличие от наших не всегда точны по ряду технологических причин, — объяснил Евгений Нархов. — Наш прибор является абсолютным*. Это усложняет работу с точки зрения интерпретации полученных данных, но существенно увеличивает точность и обеспечивает возможность долговременного мониторинга.

Между тем точная диагностика нефте- и газопроводов очень важна прежде всего для своевременного предотвращения экологических катастроф и иных неприятных последствий утечки нефти или газа. Но диагностика многих трубопроводов затруднена, так как они находятся под землёй или под водой. И в таких случая как нельзя кстати подходит бесконтактный метод, разрабатываемый уральскими учёными.

Кстати

Конкурс «Молодой инноватор года» уже второй год организует Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) с целью выявить лучшие инновационные проекты и стимулировать молодое поколение на научную работу. В этом году финал конкурса прошёл в рамках форума «Открытые инновации» в Сколково (Московская область).

Принцип работы магнитометрических комплексов следующий. Все трубопроводы состоят из металлов, а значит, имеют магнитное поле. Приборы на расстоянии сквозь землю или воду фиксируют аномалии геомагнитного поля, так сказать улавливают его сигналы. При сравнении этих данных с исходными становится понятно, например, на каком участке существуют деформации металла. Кроме того, этот способ позволяет определить места сварных швов и их состояние, а также место и глубину залегания самого трубопровода.

Последнее было доказано на испытаниях летом в 2015 и 2016 годах в Карском море. На дне Байдарацкой губы учёным удалось отсканировать и рассчитать пространственное положение магистральных газопроводов с высокой точностью.

— Активная работа над прибором и методикой у нас идёт уже около трёх лет. Испытания провели также на действующих магистральных газопроводах в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе, — рассказал Евгений.

Несмотря на уже проведённую серьёзную работу и партнёрство с некоторыми нефте- и газовыми компаниями, у Евгения с коллегами это первая победа в крупном всероссийском конкурсе, дающая, прежде всего, признание и известность в научно-промышленных кругах. Интересно, что параллельно они выиграли и ещё один конкурс «Старт Сколково», в связи с чем от фонда Бортника получили два миллиона рублей на дальнейшее развитие проекта.

*Принцип действия основан на мировых константах, в частности, на гиромагнитном отношении протона.

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