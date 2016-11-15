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Не врут только документы

15 ноября 2016, 18:06 / Общество
Два штыка: слева — японский, справа — от легендарной Мосинской винтовки. В память о сражении на Халхин-Голе. Фото: Александр Зайцев

Два штыка: слева — японский, справа — от легендарной Мосинской винтовки. В память о сражении на Халхин-Голе. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016 под заголовком «Почерк Маршала Победы»

Вчера в Екатеринбурге, в Центре документации общественных организаций Свердловской области, открылась выставка архивных документов к 120-летию Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова.

Представлены здесь весьма любопытные экспонаты. Конечно, основная масса документов, связанных так или иначе с полководцем, находится в архивах Минобороны, но кое-что осталось и на Урале. Например, анкета делегата партийной конференции Г.К. Жукова, заполненная собственноручно. Почерк у маршала, оказывается, был мелконький, но легко читаемый, чувствуется твёрдая рука. Жуков стал членом ВКП(б) в 1919 году, будучи рядовым красноармейцем, когда исход Гражданской войны ещё был неясен. В первые опальные годы на Урале в газетах не было даже его фамилии. Если проходило какое-то мероприятие, умолчать о котором было нельзя, писали просто — «принял участие командующий войсками округа». Но как коммунист он вёл активную деятельность, о чём свидетельствуют различные стенограммы и другие документы.

Собирали их в архивах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Ирбита, где он избирался в депутаты Верховного Совета. Помог с экспонатами и Фонд памяти Г.К. Жукова в Екатеринбурге. Конечно, эта выставка — лишь одно мероприятие из множества других, которые проходили и проходят в год 120-летия маршала. Теперь уже точно известно, что к юбилею выйдут две новые книги о жизни полководца на Урале. Одна — известного уральского спортивного журналиста и писателя Сергея Гущина, вторая — сборник статей разных авторов под редакцией доктора исторических наук Андрея Сперанского. Жуков родился 1 декабря, но его юбилей будет отмечаться в Екатеринбурге 2 декабря в Театре эстрады, где пройдёт конференция. Ожидаются делегации из Болгарии и Монголии, где чтут память о победителе в битве на Халхин-Голе.

  • Открывая выставку, кстати, доступную для широкой публики, начальник Управления архивами области Александр Капустин отметил, что с прошедшей войной и Жуковым связано много мифов и слухов, и даже лживых измышлений, но только подлинные документы никогда не врут. Как водится на таких мероприятиях, вручались и награды тем, кто принимал активное участие в подготовке к 120-летнему юбилею полководца. Был отмечен медалью «Маршал Жуков» II степени от Комитета памяти маршала (Москва) и автор этих строк за цикл публикаций о Жукове в «Областной газете».

Медаль «Маршал Жуков» журналисту «ОГ» вручил председатель фонда памяти Жукова в Екатеринбурге Анатолий Войтенко. Фото: Александр Зайцев

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