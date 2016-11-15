Правда vs Ложь

Профессия полиграфолог довольно редкая, на весь Екатеринбург — 30–40 таких специалистов. Фото: Дмитрий Рассохин

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

В минувшие выходные в Екатеринбурге собрались лучшие полиграфологи со всей России, а также специалисты из Белоруссии, Казахстана, Израиля, США, Мексики и Коста-Рики. В столице Урала прошла четвёртая международная научно-практическая конференция «Реальная практика полиграфологов». Корреспондент «ОГ» пообщалась с теми, кто умеет отличать ложь от правды не хуже доктора Лайтмана из сериала «Теория лжи».

Кадровый отбор

По большей части полиграфологи помогают раскрывать преступления и выявлять виновных. Правильно заданные вопросы человеку, подключённому к полиграфу, смогут определить ложь в ответах практически в ста процентах случаев. В штате правоохранительных органов — МВД, Следственного комитета, Таможенной службы и так далее — есть свои штатные полиграфологи. Но и их «гражданским» коллегам хватает работы. Вторая важная часть деятельности таких специалистов — кадровый отбор.

— Нас часто просят проверить достоверность информации, которую сообщил о себе кандидат на должность: действителен ли его документ об образовании, нет ли у него проблем с законом или наркотиками, правду ли он сказал о прежних местах своей работы и так далее. Бывает, что человек работал секретарём, а пишет, что он был заместителем генерального директора, — рассказал «ОГ» президент Уральской ассоциации полиграфологов Олег Щербатых. — Обращаются и с просьбой проверить уже работающий персонал на предмет нанесения ущерба организации, хищений, передачи конфиденциальной информации, использования служебного положения в личных целях и так далее. Иногда проверяем тех, кто внезапно захотел уволиться, если это вызывает подозрение у руководства.

Комментарий Евгений ИВАНОВ, частный полиграфолог, Казахстан: — Казахстан — мусульманская страна, для наших мужчин большое значение имеет верность жены. Ко мне часто обращаются мужья, которые подозревают свою жену в измене или сомневаются, что у неё не было других половых партнёров до него. Если женщине нечего скрывать, она соглашается и даже сама ищет возможность доказать своему супругу, что она порядочная девушка. Тот, кому есть что скрывать, никогда проверку на полиграфе не пройдёт, он найдёт тысячу способов отказаться.

Во многих городских администрациях есть свои полиграфологи, они проверяют чиновников перед назначением их на должность. Коммерческие компании предпочитают обращаться за помощью к сторонним специализированным организациям. Особенно популярны их услуги у тех, кто занимается торговлей, у охранных предприятий, банков и страховых компаний. Проверка на полиграфе стоит от трёх до четырёх тысяч рублей — не так дорого, если сравнить с возможным ущербом организации от не выявленного вовремя лжеца.

Бывает, что компания не хочет заявлять о краже или другом правонарушении в полицию, чтобы не портить свою репутацию, и предпочитает провести внутреннее расследование. В этом случае тоже редко обходится без полиграфолога. Иногда даже сами подозреваемые просят проверить их на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

Хорошие психологи

Сами детекторы лжи постоянно совершенствуются. Если раньше они имели только один канал регистрации физиологических реакций, то у современных устройств их порядка пяти-семи. Появились и дистанционные полиграфы, работающие без каких-либо датчиков. Они реагируют на величину и движение зрачка человека или на температуру его тела. Право на такое негласное тестирование имеют только спецслужбы.

Кстати Сейчас разрабатывается профессиональный стандарт профессии полиграфолог. Когда он будет утверждён, в вузах откроют соответствующие специальности. Пока же стать специалистом по работе с детектором лжи может только человек, уже имеющий высшее образование. Ему необходимо пройти курсы повышения квалификации и получить диплом государственного образца.

Однако, как бы парадоксально это ни звучало, работа на детекторе лжи — лишь небольшая часть всей деятельности полиграфологов. Большое значение они уделяют наблюдениям за поведенческими особенностями людей, предварительным беседам с ними и невербальным признакам вранья. Полиграфолог должен быть ещё и хорошим психологом, считывающим и правильно интерпретирующим эмоции собеседника. Например, многое могут сказать такие детали, как ровное или сбивчивое дыхание человека, «закрытая» или «открытая» поза, асимметрия в позе, отсутствие адаптации к процессу тестирования даже через несколько часов и так далее.

Особенно внимательно полиграфологи работают с несовершеннолетними или неоднократно судимыми лицами. Их психология несколько отличается от большинства взрослых людей. Полиграф лишь фиксирует реакции человека, а полиграфолог должен уметь правильно проанализировать полученные результаты.