В Екатеринбурге стали возвращать слух глухим детям

Кохлеарную имплантацию проводят хирург из Санкт-Петербурга Владислав Кузовков и профессор, главный отоларинголог областного минздрава Хийир Абдулкеримов (справа). Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в детской клинической больнице екатеринбургского Научно-практического центра «Бонум».

Сейчас эти непростые операции проводят детям и взрослым, потерявшим слух, во многих городах России. А тогда, пять лет назад, такие имплантации были редкими, и делали их лишь в столицах, Казани и Новосибирске. Пациентам из Свердловской области давали направления на операции по федеральной квоте в другие города. Делать такую сложную операцию маленьким детям далеко от дома было очень хлопотно, да и квот не всегда сразу хватало всем желающим. Приходилось ждать очереди. Возможность получить пересадку искусственного внутреннего уха здесь, на Среднем Урале, облегчила жизнь семьям с больными детьми.

— Сейчас мы проводим 30 кохлеарных имплантаций за год, — рассказала «ОГ» заместитель главного врача по лечебной работе НПЦ «Бонум» Надежда Пермякова. — Так, в 2016 году 16 операций уже сделали, на ближайшее время запланированы ещё 14. Стараемся оперировать малышей как можно раньше — ведь они никогда не слышали, а значит, не способны распознавать речь и не умеют говорить. Самому маленькому пациенту, которому наши хирурги провели кохлеарную имплантацию, было 10 месяцев. Чем раньше глухие с рождения дети услышат звуки, тем раньше сами овладеют речью. Реабилитация сложная и длительная, детей привозят к нам на настройку речевого процессора, мы учим их говорить. Но в результате наши пациенты идут учиться в обычную школу, а не в школу для глухих детей.

Во время операции во внутреннее ухо внедряется «компьютер» — массив электродов, которые при помощи электрических импульсов создают в мозге ощущение звука. Коробочка с электроникой, генерирующая эти импульсы, вживляется в черепную кость за ухом. Кохлеарная имплантация — операция недешёвая: сам имплант стоит миллион рублей, замена речевого процессора — 500 тысяч рублей. Но детям всё это предоставляется бесплатно, за счёт областного бюджета, по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Первые шесть детей, которым пересадили искусственное внутреннее ухо в Екатеринбурге, сейчас не только слышат, но и сами хорошо разговаривают. Имплантированные аппараты работают исправно, а вот речевой процессор, который устанавливается снаружи уха, уже заменили: его срок службы — как раз пять лет.