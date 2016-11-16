Автор


В Екатеринбурге стали возвращать слух глухим детям

16 ноября 2016, 07:04 / Общество
Кохлеарную имплантацию проводят хирург из Санкт-Петербурга Владислав Кузовков и профессор, главный отоларинголог областного минздрава Хийир Абдулкеримов (справа). Фото: Алексей Кунилов

Кохлеарную имплантацию проводят хирург из Санкт-Петербурга Владислав Кузовков и профессор, главный отоларинголог областного минздрава Хийир Абдулкеримов (справа). Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016 

В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в детской клинической больнице екатеринбургского Научно-практического центра «Бонум».

Сейчас эти непростые операции проводят детям и взрослым, потерявшим слух, во многих городах России. А тогда, пять лет назад, такие имплантации были редкими, и делали их лишь в столицах, Казани и Новосибирске. Пациентам из Свердловской области давали направления на операции по федеральной квоте в другие города. Делать такую сложную операцию маленьким детям далеко от дома было очень хлопотно, да и квот не всегда сразу хватало всем желающим. Приходилось ждать очереди. Возможность получить пересадку искусственного внутреннего уха здесь, на Среднем Урале, облегчила жизнь семьям с больными детьми.

— Сейчас мы проводим 30 кохлеарных имплантаций за год, — рассказала «ОГ» заместитель главного врача по лечебной работе НПЦ «Бонум» Надежда Пермякова. — Так, в 2016 году 16 операций уже сделали, на ближайшее время запланированы ещё 14. Стараемся оперировать малышей как можно раньше — ведь они никогда не слышали, а значит, не способны распознавать речь и не умеют говорить. Самому маленькому пациенту, которому наши хирурги провели кохлеарную имплантацию, было 10 месяцев. Чем раньше глухие с рождения дети услышат звуки, тем раньше сами овладеют речью. Реабилитация сложная и длительная, детей привозят к нам на настройку речевого процессора, мы учим их говорить. Но в результате наши пациенты идут учиться в обычную школу, а не в школу для глухих детей.

Во время операции во внутреннее ухо внедряется «компьютер» — массив электродов, которые при помощи электрических импульсов создают в мозге ощущение звука. Коробочка с электроникой, генерирующая эти импульсы, вживляется в черепную кость за ухом. Кохлеарная имплантация — операция недешёвая: сам имплант стоит миллион рублей, замена речевого процессора — 500 тысяч рублей. Но детям всё это предоставляется бесплатно, за счёт областного бюджета, по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Первые шесть детей, которым пересадили искусственное внутреннее ухо в Екатеринбурге, сейчас не только слышат, но и сами хорошо разговаривают. Имплантированные аппараты работают исправно, а вот речевой процессор, который устанавливается снаружи уха, уже заменили: его срок службы — как раз пять лет.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Новое в рубрике Общество

3 минуты назад

В Екатеринбурге стали возвращать слух глухим детям
В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в детской клинической больнице екатеринбургского Научно-практического центра «Бонум».

12 часов назад

Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки
Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично проинспектировал уральские аптеки. Глава региона посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где проверил наличие и ассортимент жизненно важных препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба руководителя области. Губернатор убедился, что в учреждении есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области, и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.

12 часов назад

Правда vs Ложь
Чем занимаются полиграфологи, которые видят всех насквозь?

13 часов назад

Не врут только документы
Вчера в Екатеринбурге, в Центре документации общественных организаций Свердловской области, открылась выставка архивных документов к 120-летию Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова.

13 часов назад

Уральский физик «дотянулся» до трубопроводов под водой
Аспирант Физико-технологического института (ФТИ) УрФУ Евгений Нархов победил во всероссийском конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи «Молодой инноватор года» в номинации «Технологии, использующие разработки ядерной науки». Он представил на суд жюри проект бесконтактного мониторинга нефте- и газопроводов при помощи магнитометрических комплексов.

13 часов назад

Не утопия ли — монорельс в Екатеринбурге?
Екатеринбург задыхается в пробках — это не секрет. Над тем, как решить транспортные проблемы, думают не только представители власти, но и учёные. Вчера Екатеринбургский союз научных и инженерных организаций (ЕСНИО) провёл круглый стол, посвящённый развитию на Урале монорельсового — эстакадного транспорта.

19 часов назад

Форум молодых педагогов «Формула успеха»
В Форуме молодых педагогов «Формула успеха» в Нижнем Тагиле приняли участие более 500 человек – молодые педагоги, наставники, руководители образовательных организаций и председатели первичных профсоюзных организаций.

15 ноября 2016

Хиллари Клинтон написала для «ОГ» свои впечатления о визите на Урал
В 1997 году в Екатеринбурге прошла встреча первых леди России и США: Наины Ельциной и Хиллари Клинтон. Несмотря на два заслона охраны — с российской и американской сторон, корреспонденту «ОГ» удалось взять у супруги 42-го президента США, которая на днях сама едва не стала главой страны, автограф для читателей.

14 ноября 2016

Нынешний ноябрь будет самым холодным в XXI веке
Вчера главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что эта неделя будет аномально холодной.

14 ноября 2016

Детсад — наукоград
Малыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками.

Последние новости
Что было раньше